Euroopa Kohus tühistas Läti keskpanga juhi tagandamise

Läti oleks Rimsevicsi kohustuste piiramist Euroopa Kohtule paremini põhjendama Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Kohus otsustas, et Läti otsus tagandada ametist korruptsioonis kahtlustatav keskpanga juht Ilmārs Rimšēvičs on tühine, Läti ühtegi veenvat tõendit tõsiste üleastumiste kohta kohtule ei esitanud.

Nimelt käskis eelmise aasta veebruaris Läti lõpetada keskpanga presidendil juhirolli täitmine ning keelas Rimšēvičsil riigist lahkuda. Need meetmed määrati Rimšēvičsile seoses altkäemaksu ja korruptsiooni eeluurimisega.

Euroopa Kohus märkis, et keskpankade juhatajate sõltumatuse tagamiseks kuuluvad sellised kaasused Euroopa Kohtu kohtualluvusse. Kui tegemist on ajutiste käskudega, siis peab ikkagi Euroopa Kohus kontrollima, kas need on ka põhjendatud.

Rimšēvičs kinnitas kohtule, et ei ole talle süüks pandud tegusid toime pannud ning et Läti riik ei ole talle tõendeid sellise tegevuse kohta esitanud. Lisaks Rimšēvičsi ära kuulamisele palus kohus Lätil esitada täiendavaid tõendeid Rimšēvičsile süüks pandud tegude kohta, mida kohtule ei esitatud.

Seepärast otsustaski kohus, et piisavate põhjenduste puudumise tõttu ei ole Rimšēvičsi tagandamine õiguspärane.

Mullu veebruaris otsis Läti korruptsioonitõrjeamet KNAB läbi Läti keskpanga juhi Ilmars Rimsevicsise kontori ja kodu. Pangapresidenti kahtlustati krediidiasutustelt altkäemaksude väljapressimisele kaasa aitamises. Läti suuruselt kaheksanda panga Norvik Banka suuraktsionärid süüdistasid altkäemaksukahtlustuse alla langenud Keskpanga juht Ilmars Rimševicsi šantažeerimises.

Läti prokuratuur selgitas hiljem, et Rimsevics aitas Trasta komercbankal ette valmistada ettekandeid, mida esitati finants- ja kapitalituru komisjonile. Vastu sai ta hinnalise reisi Kamtšatkale.

Teisel korral olevat Trasta panga osanik pöördunud Rimševicsi poole 2012. aastal, kui komisjon võttis vastu mitu otsust, mis piirasid Trasta tegevust. Poole miljoni eurose altkäemaksu vastu olevat Trasta komercbanka tegevuse piiramise asi lahenenud pangale soodsalt.