Holland üllatas Air France-KLMi tehinguga Prantsusmaad

KLMi lennuk. Foto: Reuters/Scanpix

Prantsusmaa valitsus teatas, et Hollandi otsus osta 12,68% osalus lennufirmas Air France-KLM oli üllatav, vahendab BBC.

Tehingu suuruseks on hinnanguliselt 680 miljonit eurot. Arvatavasti tegi Holland niisuguse otsuse, sest tunneb, et võrreldes Air France’iga pole Hollandil ettevõttes piisaval sõnaõigust.

Holland seletas osaluse ostu sellega, et tahab kaitsta Hollandi majanduslikke huve ning samuti töökohti. See seostub omakorda Amsterdami Schipholi lennujaamaga, mis on Euroopas Londoni Heathrow' ning Pariisi Charles de Gaulle’i järel kõige tihedama liiklusega lennujaam.

Prantslased on teada andnud, et nende jaoks tuli Hollandi otsus üllatusena ning nad said vaid tund aega enne pressikonverentsi teada, et seesugune tehing on juba toimunud. Osaluse ostust polnud sealjuures informeeritud ka Air France-KLMi juhtkond.

Enne tehingut kuulus Hollandile 6% lennufirmast. Prantsusmaale kuulub 14,3% Air France-KLMist. Kaks lennufirmat liideti 2004. aastal, samas mõlemad lendavad siiski oma lennukitega ning eraldi brändinime all.

Lennufirma aktsia on täna kukkunud 9,6%.