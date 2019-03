USA tunneb huvi Swedbanki skandaali vastu

USA võimalikud sanktsioonid on üks Swedbanki investorite põhilisi hirme. Foto: EPA/Scanpix

USA saatkond Rootsis pöördus kohaliku finantsjärelevalve poole, et saada infot Swedbanki rolli kohta Baltikumiga seostatud rahapesuskandaalides, vahendab Reuters.

Pöördumine tõstatab küsimuse, kas USA võimud kavatsevad avada Swedbanki suhtes oma uurimise. Võimalikud USA reaktsioonid hirmutavad investoreid, sest Magnitski skandaaliga seotud raha vahendamise eest võivad panku oodata suured sanktsioonid.

Rootsi finantsjärelevalve kõneisik kinnitas neljapäeval, et USA saatkond saatis neile kirja, milles palub kokkusaamist, et arutada Swedbanki teemat seoses kahtlustusega rahapesus.

Veebruaris alustasid Swedbanki rahapesuskandaaliga seoses uurimist nii Rootsi kui ka Eesti finantsjärelevalve asutused, sest Rootsi rahvusringhäälingu paljastuste järgi liikusid juba varem rahapesuskandaali sattunud Danske Bankist miljardid eurod ka Swedbanki klientide kontodele. Hiljem on sama meediakanal näidanud ka arvatavaid seoseid Ukraina tagandatud presidendi Janukovitši ja Vene oligarhi Iskandar Mahmudovi ülekannete kohta kahtlaste kontode kaudu.

Swedbanki juht Birgitte Bonnesen on korduvalt eitanud seost Dankse rahapesuskandaaliga, öeldes, et Swedbank on kohalik pank, mis teenindab kohalikke kliente.