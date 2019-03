Pentus-Rosimannus valimistulemusest: olen väga rahul

Reformierakondlane, endine keskkonna- ja välisminister Keit Pentus-Rosimannus kommenteeris võimsa kampaania ning kesise häälesaagi korrelatsiooni, öeldes, et on oma valimistulemusega väga rahul.

Reformierakondlane ja endine minister Keit Pentus-Rosimannus näeb lisaks enda erakonna platvormile sümpaatsena Isamaa oma. Foto: Andras Kralla

Ligi tund enne keskööd oli Pentus-Rosimannus saanud üle 2300 hääle, saades näiteks Kaja Kallasest pea 8 korda vähem hääli. Eelmistel riigikogu valimistel sai ta 5716 häält.

Pentus-Rosimannus, kelle valimiskampaania puhul toodi korduvalt välja palju raha kulutamist, selgitas, et tema valimisringkonnas ehk Tallinna kesklinnas, Lasnamäel ja Pirital on kandideerimas raskekahurvägi, mistõttu võib tulemusega rahul olla.

Äsja lõppenud kampaaniale tagasi vaadates ütles Pentus-Rosimannus, et võrreldes varasemate kampaaniatega oli debatte oluliselt enam. "Ja debattide juures on positiivne, et saalid olid alati rahvast täis. Võib-olla on sellist nõudlust või soovi sisuliste arutelude üle," sõnas ta.

Reformierakonna pidu on olnud pigem tagasihoidlik, üksikute ovatsioonidega, kuigi valimistulemused on Reformierakonna jaoks positiivsed olnud. Pentus-Rosimannus ütles, et viimaste kohalike omavalitsuste valimistest on erakonnal halb kogemus liiga vara võiduhõiskamisega ning nähtavasti on see ka põhjus, miks ettevaatlikud ollakse. "Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel viimases jaoskonnas kokku löödud häältega kogu tulemus muutus," meenutas ta.

Küsimusele, mis erakonna platvorm peale Reformierakonna oma on talle sümpaatne, nimetas Pentus-Rosimannus ära Isamaa. "Ütleksin niimoodi, et ajalooliselt on Reformierakonna majandusprogrammis suur kattuvus Isamaaga. Eks näis, kuidas nende tulemus tuleb," ütles Pentus-Rosimannus, lisades küll, et vaadates Isamaa tegevust viimases valitsuses, siis nende "kummalist kannapööret vaadates" loodab ta, et Isamaa pöördub oma juurte juurde tagasi.