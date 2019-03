Tsahkna ja Alamäe: hommikul küsitakse, kuhu jäid kõik eksperdid

Eesti 200 eestvedaja, ettevõtja Priit Alamäe hinnangul ei mõjuta riigikogust välja jäämine uue erakonna pikemat plaani. "Meil ei olnud ühtegi fikseeritud protsenti, mida soovisime saavutada. Eelmiste valimiste tulemus oli meil täpselt null häält, mis tähendab, et oleme saavutanud 22 000 rohkem häält," sõnas Alamäe.

Eesti 200 eestvedaja Priit Alamäe leiab, et vaatamata riigikokku mittepääsemisele läheb erakond igal juhul edasi. Foto: Tanel Meos

Esmakordsetele Eesti 200 valijatele saatis 1803 häält saanud Alamäe sõnumi, et nende hääl ei läinud kindlasti raisku. "Eestis on pidevalt räägitud sellest, et vajaksime poliitikasse inimesi, kes poleks Stenbocki majas sündinud. Kui tullakse uute inimeste ja ekspertidega välja, siis tehakse kambakas, kuid loodan, et inimesed näevad meie tulemuse pealt, et on mõtet välja tulla," jäi Alamäe positiivseks.

Seejuures märkis Alamäe, et viie erakonna pääsemine ei näita otseselt Eesti demokraatia käekäiku. "Esmaspäeva hommikul võiks Eesti meedia üles ärgata ja küsida: kumb on olulisem, kas see, et tuleksid uued inimesed ja eksperdid poliitikasse, või on olulisem see, et kõigile igaljuhul vastu hambaid panna. Mõlemat korraga ei saa," ütles Alamäe.

Alamäe rõhutas, et Eesti 200 jätkab igal juhul. "Kui vaatate ringi, siis mina ei näe siin ühtegi norgus nägu – kõik on täis power'it," sõnas Alamäe.

Tsahkna enda kesisest tulemusest: ehitasin erakonda

613 häält kogunud Margus Tsahkna ütles samuti, et Eesti 200 peokoht pole kindlasti leinamaja. "Homme (esmaspäeva – toim) hommikul tulevad jälle ajakirjanikud ja küsivad, kuhu kõik eksperdid jäi," ennustas ta selle aastate valimistulemuste järelkäja.

Tartu varasem IRLi häälemagnet märkis, et sel aastal nii tugevat tulemust ta ülikoolilinnas ei teinud, kuid Eesti 200 "saunaparlamendi" üks organisaatoreid nentis, et ta energia läks paljuski uue erakonna ehitamisele.

"Me panime tohutult palju energiat programmi ja meil on 37 ettevõtjat kandideerimas. See on kõik tohutu töö, mida oleme viie kuuga teinud, kuid kõike sel juhul teha ei jõua," selgitas Tsahkna. Samuti viitas ta sarnaselt Reinaasale, et suured erakonnad on pannud kokku kampaania käigus 10–12 miljonit eurot kampaania alla. "Lihtsalt oma enda rahakoti peal me ei püsi konkurentsis," tõdes Tsahkna.

Tema arvates hakkavad inimesed kogenud reapoliitikute asemel eksperte valima alles siis, kui tekib reaalne vajadus. "Ühte korralikku majanduskriisi on vaja, mis tegelikult kahjuks Eestit järgmise nelja aasta jooksul tabab," sõnas Tsahkna. "Tahaksin huviga vaadata, mis saab kõigist neist tasuta lubadustest, mida Reform ja Kesk andsid – kust nad need katted leiavad," kahtles ta.

Parlamendi uusi jõujooni analüüsides märkis Tsahkna, et kui EKRE peaks jääma opositsiooni, siis keeratakse kindlasti vinti juurde. "Samal ajal minu kunagine koduerakond, tänase nimega Isamaa, on ka keeranud EKRE suunas. Kui EKRE on opositsioonis koos Keskerakonnaga, siis saab konflikti konstrueerimine olema veelgi intentsiivsem," arvas Tsahkna.

"Uus majanduskriis ei tule raha pärast, vaid sõnumite pärast, mida öeldakse," sõnas alates 2002. aastast poliitikas olnud Tsahkna.