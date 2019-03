Kiik: Reformierakonna tingimused teisi ei vaimusta

Ükspuha, kellega otsustab Reformierakond koalitsiooniläbirääkimisi pidama hakata, saab kõneluste üheks suurimaks komistuskiviks Kaja Kallase lubadus teha 500 eurot tulumaksuvabaks kõigile.

Keskerakonna liikme Tanel Kiige sõnul ei ole praeguste Reformierakonna tingimustega Keskerakonnal mõtet valitsusse väiksemaks osapooleks minna. Foto: Liis Treimann

Keskerakonna liige ja peaministri büroo juht Tanel Kiik tunnistas, et Keskerakonnal eile pärast kohtumist Reformierakonnaga suurt vaimustust ei olnud. „Maksupoliitika erimeelsused on selgelt suurimad,“ ütles ta. Ühest küljest tahab Reformierakond teha maksuvabastuse kõigile, teisest küljest tahab langetada aktsiise. „Meie tahame aga tõsta pensioni ning madala ja keskmise palgaga inimeste sissetulekuid. Tekib küsimus, kuidas seda kõike on võimalik koos saavutada,“ rääkis Kiik, kes tõdes, et juba eraldiseisvana on kõik need lubadused väga kallid.