Kallas: Ratase käitumine tekitas küsimusi

Reformierakonna esimees Kaja Kallas tõdes, et Jüri Ratase reaktsioon kutsele koalitsioonikõnelusi pidama tekitas temas küsimusi. Täna õhtusel kohtumisel üritasid Kallas ja Ratas suhteid siluda.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ootab Keskerakonna vastust kutsele koalitsioonikõnelustele. Vastus peaks saabuma reedel. Foto: Liis Treimann

Reformierakond tegi täna Keskerakonnale ettepaneku teha koos valitsus. Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei reageerinud Kallase ettepanekule kõige rõõmsamalt – ta on terve päeva andnud intervjuusid, milles on rääkinud, et Reformierakonna käitumine ei tekita Keskerakonnas usaldust. Kallase sõnul on see käitumine tekitanud küsimusi.