Eesti pankade puhvrid vähenevad

Eesti pankade kapitaliseeritus on hea, kuid langeva trendiga, muret teeb ka laenuportfelli koondumine kinnisvarasektori ümber, tõdes finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler KPMG aastakonverentsil.

Kilvar Kessler Foto: Liis Treimann

„Meie pankade kapitaliseeritus on veel tugev, kuid langeva trendiga,“ rääkis Kessler. Tema sõnul on kapitaliseeritus ning puhvrite säilitamine oluline selleks, et pank suudaks kriisiolukorra tekkimisel ellu jääda. „Põhjus, miks probleemsed riigid Lõuna-Euroopas pole siiani taastunud, oli see, et nende kapitalibaas on nõrk ning nad ei saa teha klientide meelitamiseks allahindlusi. Ja eks teine probleem ole see, et Euroopa on ülepangastatud,“ rääkis Kessler.