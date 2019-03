Elisa tõstab hindu

Paljudel Elisa nutipakettide klientidel tuleb aastas 36 eurot juurde maksta, kui neil peaks olema tarvis mujal Euroopa Liidus internetti kasutada. Foto: Raul Mee, Andres Haabu

Telekomifirma Elisa iga kümnes Eesti eraklient sai hiljuti üllatuse osaliseks, kui mobiilsidefirma ühepoolselt hindu tõstis, põhjuseks tõi Elisa mobiilse interneti Euroopa-sisese rändlusmahu pakkumise.

Nutipaketi hinnale lisandub alates maikuu eest esitatavast arvest 3 eurot, teatas Elisa oma klientidele. Näiteks Nutipakett 11 Eri klientidele tähendab see 27protsendilist hinnatõusu. Hinnatõusu üritab telekomifirma pehmendada sellega, et paketi kuuhind sisaldab edaspidi 2 gigabaidi jagu andmesidet väljaspool Eestit Euroopa Liidus.

"Meie andmetest on selgelt näha, et internetimahu tarbimine Euroopa Liidus on kasvanud viimase kolme aastaga üle 300 korra. See näitab selget trendi klientide seas, millest lähtuvalt uuendasime käesolevaks hetkeks vananenud pakette," ütles Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder. Ettevõtte väitel on paketi kasutajate seas on 75 protsenti reisijaid, kes viibisid 2018. aastal vähemalt korra välismaal.

Hinnakorrektsioon puudutab Tederi kinnitusel kümnendikku Elisa sideteenuste erakliente.