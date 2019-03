Theresa May küsib Brexitile lühikese pikenduse

Brittide peaministri võimalused üldse mingeid ettepanekuid teha jäävad päev-päevalt ahtamaks. Foto: Reuters/Scanpix

Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist juhtival Theresa Mayl puudub praeguseks heakskiit lahkumisleppele, leppeta lahkumisele ja ka pikemale ajapikendusele, mille jooksul tekkinud probleeme lahendada. Lühikese ajapikenduse andmise mõttest ei saa aru aga tema kolleegid Euroopa Liidus.

Suurbritannia ei küsi Euroopa Liidust lahkumise protsessile pikemat ajapikendust, kinnitas peaminister Theresa May kantselei ametnik kolmapäeval, vahendas Reuters. "Parlamendile võiks anda rohkem aega kokkuleppimiseks, aga rahvas on juba kolm aastat otsust oodanud," ütles ametnik, kes süüdistas parlamenti suutmatuses May ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud lahkumislepet heaks kiita.

Financial Timesi andmetel oli May sunnitud pikemast ajapikendusest loobuma, sest tema valitsuskabineti euroskeptikutest ministrid olid ähvardanud tagasiastumisega. May peab hiljemalt täna Tuskile edastama ka ametliku taotluse Euroopa Liidust lahkumise tärmini pikendamiseks. May euroskeptikutest parteikaaslased nõuavad, et see ei oleks pikem kui kolm kuud.

ELi riigipeadel homme millegi üle hääletada ei ole

Euroopa Liidu reaktsioon Theresa May otsusele on lükata edasi ka riigipeade kohtumine. Brittide ajapikenduse peavad heaks kiitma kõik liikmesriigid ja see oli neljapäeval algava riigipeade tippkohtumise peamine päevakorrapunkt.

Pärast Londoni viimaseid signaale ütles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Saksa raadiole, et selle asemel tehakse uus kohtumine järgmisel nädalal, kirjutas väljaanne Politico. "Me peame järgmisel nädalal ilmselt uuesti kokku tulema, sest praegu puudub Mayl igasugune mandaat, ei valitsuskabineti käest ega parlamendi käest ole ta nõusolekut saanud millekski," ütles Juncker. Ülemkogu kokkukutsumise eest vastutab Euroopa Liidus küll Ülemkogu president Donald Tusk.

Küsimusele, mida Mayl pikenduse saamiseks peab olema ette näidata, vastas Juncker, et selleks on vaja olemasoleva lahkumisleppe heakskiitu ning selget ajakava.

Euroopa Liidu liikmesriigid on märku andnud, et Mayle soovi korral ajapikendust antakse. Tegelikult on võimalik seda pikendust omakorda pikendada. Kuigi mitu riigipead, Prantsuse peaministri kantselei sealhulgas, on mitme pikenduse andmise välistanud, on tegemist brittide poliitilise survestamisega, sest mingeid takistusi aluslepetes sellele pikendamisele ei ole.

Seni oli kindel Brexiti jätkumine aasta võrra

Vähemalt aasta lõpuni ähvardas May pikendada Brexiti tärminit pärast seda, kui parlament teist korda lahkumisleppe vastu hääletas. Hääletage kolmandat korda ja õigesti, siis küsitakse pisut aega, et seadusandlus lahkumiseks korda saada, või hääletage vastu ja Suurbritannial läheb aasta lõpuni aega, oli tema sõnum parlamendile.

Selle gambiidi rikkus ära parlamendi spiiker John Bercow, kes teatas esmaspäeval, et kolmandat korda sama asja parlament hääletama ei hakka. Mispeale oli selge, et May ainus võimalus on küsida vähemalt aastapikkune pikendus, mille jooksul leida mingi muu lahendus parlamendis, kuulutada välja valimised või korraldada uus referendum. Seda enam, et leppeta lahkumise ettepaneku on parlament samuti välistanud.