Raivo Aeg: Helmede juttu on häiriv kuulata

EKRE liidrid Mart ja Martin Helme ähvardasid eile oma raadiosaates "Räägime asjast", et kui EKRE jääb valitsusest välja, puhkevad rahvarahutused. Isamaa liikmest Raivo Aja sõnul on selline jutt häiriv ja noatera peal kõndimine.

Isamaa liige Raivo Aeg peab EKRE liidrite Mart ja Martin Helme sõnavõtte ebameeldivateks. Foto: Liis Treimann

„Häiriv on kuulata selliseid sõnavõtte, olgu nad tõsiselt mõeldud või jätkavad nad oma reljeefset retoorikat, mida nad on neli aastat riigikogus teinud,“ ütles Aeg. „Ilus väljendusviis see pole,“ lisas ta.