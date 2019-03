Raadiohommikus: viiekordne jõukus ja järjekordne pangavärin

Täna autasustati arvamuskonkursi Edukas Eesti parimaid. Võitis Kalev Kaarna (paremal). Diplomi andis üle Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Foto: Andras Kralla

Seitsmendat korda toimunud Eduka Eesti arvamuskonkurss päädis neljapäeva pärastlõunal autasustamise ja parimate väljakuulutamisega. Askur Alas usutles sel puhul reedese Äripäeva raadio hommikuprogrammi tarvis konkursi üldvõitjat, start-up-kiirendi Alpine House eestvedajat Kalev Kaarnat, kes ütles oma võidutöös, et 5G teeks Eesti tervelt viis korda rikkamaks.

Viimase paari päeva jooksul on kiirelt arenenud Swedbanki rahapesuskandaal. Surve alla sattunud pangajuht Birgitte Bonnesen vabastati neljapäeva hommikul ametist. Rootsis käis Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks, kes annab ülevaate olukorrast ja sellest, mis võib hakata edasi juhtuma.

Saatesse jõuavad muudki teemad meilt ja mujalt.

Saadet teevad Indrek Mäe ja Madis Aesma.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 "Äripäev Eetris". Nädala kuumimad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Igor Rõtov, Birjo Must ja Liina Laks.

12.00–13.00 "Reisiklass". Alustame reisisaatega, milles iga kord on teemaks konkreetne sihtkoht, kõigepealt Odessa. Mis ajalehte seal lugeda, kes on odessiidid, kuidas on omavahel seotud peatänav Deribassovskaja ja Hose de Ribas, kuhu kadus Potjomkini trepi kaheksa astet, miks on linna all katakombid, kas 1896. aastal rajatud šampanjatehas veel tegutseb, kuivõrd sarnane on Ukraina ja Eesti ärikultuur ning kui palju on viisakas restoranis jootraha jätta? Stuudios on Odessa-entusiast Raivo Raidam. Saatejuht on Andres Panksepp.

13.00–14.00 "Kinnisvaratund". Saade keskendub investeerimisvõimalustele Eesti kinnisvaraturul. Stuudios on Uus Maa Kinnisvarabüroo partner Mika Sucksdorff ja Uus Maa Property Advisorsi juhatuse esimees Ardi Roosimaa, kellelt uurime, milline on siinne investeerimiskeskkond ja keda me kinnisvaraturule ootame ning vajame. Juttu tuleb ka hiljuti Cannes´is toimunud rahvusvahelisest kinnisvaramessist.

15.00–16.00 "Ettevõtlusraadio". Saates tuleb juttu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse funktsioonist ja kogemustest välisesindustel. Mis kasu sellest ettevõtjad saavad, räägib meile Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ekspordinõunike meeskonna juht Sven Aulik.

Saatejuhtideks on Swen Uusjärv ja Mart Opamann.

