Viljafirmat hiiglaslik maksuvõlg ei peleta

ASi Oilseeds Trade juht Veikko Vahar. Foto: Andras Kralla

Vilja- ja väetisekaubanduse ja tehnika müügiga tegeleva Oilseeds Trade’i maksuvõlg on riigi ees paisunud juba pea 700 000 euroni. Ettevõtte juht sõnab, et tegu on sektori eripäraga ning tegelikkuses on võlausaldajatega kõik joonde aetud.

Äripäev kirjutas Oilseeds Trade’ist umbes paar kuud tagasi, mil ettevõtte maksuvõlg ulatus poole miljoni euroni. Praegune maksuvõlg on aga maksuametis pea täies mahus ajatatud ning tasumisega ollakse Oilseeds Trade’i juhi Veikko Vahari sõnul graafikus. Maksuameti lehel seisab, et praeguse võla tasumistähtaeg on oktoobri lõpus.