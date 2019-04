Nädala lood. Riigi saamata maksuraha ning uued tuuled Eesti panganduses

Pakid Omniva logistikakeskuses Foto: Andras Kralla

Lisaks poliitikale jätkus sel nädalal Äripäeva lugejatel silmi ka Omniva ebatõhusale pakikontrollile ja seega võimalik, et miljonitele kaotatud eurodele, aga ka näiteks Vopaki skandaalsetele uutele omanikele.

Nädal algas aga rahandusministri Toomas Tõniste intervjuuga, kus Tõniste arutleb riigi rahanduse ja laenu võtmise plaanide üle, aga räägib ka pangandusest. Oma ametiajale paneb Tõniste hindeks “neli”. Loe pikemalt siit

Omniva kesine pakikontroll

Seejärel kirjutasime aga internetis tellimisest. Nimelt jagavad Facebooki iHerb Eesti kinnises grupis kliendid kogemusi, kuidas tellida Ühendriikidest soodsa hinnaga toidulisandeid kohaliku postikandja ehk rahvakeeli punase postiga, mis aitab neil pääseda kuni 100 eurot maksvatelt postisaadetistelt käibemaksu tasumisest.

Väidetavalt ebatõhus Omniva pakikontroll pahandab siinset ettevõtjat, kes ei saa käibemaksuvabalt USAst tellitud toodete hindadele konkurentsi pakkuda. Ettevõtja hinnangul võib riik ebatõhusa pakikontrolli tõttu kaotada aastas miljoneid eurosid.

Omniva lubas pärast artikli ilmumist üle vaadata, kuidas pakkide kontrolli tõhustada.

Eesti lennundus ilma juhtideta

Sel nädalal selgus ka, et Nordica juht Hannes Saarpuu lahkub mais ametist. Selleks ajaks on Saarpuu lennufirmat vedanud 10 kuud.

Mõni aeg tagasi teatas Tallinna lennujaama juht Piret Mürk-Dubout, et lahkub ametist ja asub aprillis tööle Tallinkis. Seega jääb Eesti lennundus pea samaaegselt ilma kahest tippjuhist.

Vopaki terminalil uued skandaalsed omanikud

Tallinna terminalifirma Vopak E.O.S sai uued omanikud ja kannab nüüdsest nime Liwathon E.O.S. Muugal asuva terminali-ettevõtte ostnud Liwathoni juht on Gert Tiivas, kuid ettevõtte omanik on Barclay Rowland.

Uute omanikega seostub aga terve virvarr erinevaid sündmuseid, nagu näiteks maksuparadiisidesse registreeritud firmade võrgustik, trahvid rahapesureeglite eiramise eest ja rambivalgusesse sattumine viimase aja suurtes andmeleketes. Loe värvikat lugu siit

Panganduses uued tuuled

Lõppev nädal on toonud ka mitmeid uudiseid pangandusrindelt. Ühelt poolt osutuski tõeks spekulatsioon, et Eesti saab juurde uue panga: finantsinspektsioon andis kolmapäeval ASile Koduliising krediidiasutuse tegevusloa otsuse. Äriühingu uueks nimeks krediidiasutusena saab Holm Bank AS.

Reedeses kaaneloos kirjutasime aga sellest, et lisaks Danske eluasemelaenude portfellile on Äripäevale laekunud vihje kohaselt müügis ka osa Luminori eluasemelaenude portfellist. Luminori puhul võib üks põhjus olla see, et panga laenude ja hoiuste tasakaal on paigast.

Luminori juht Erkki Raasuke portfelli müüki ei kommenteerinud, samas teatas pank, et on tõepoolest tegelemas pandikirjade emiteerimisega. Reede pärastlõunal teatas Luminori esindaja, et pangal eluasemelaenude müügiplaani pole. Loe lugu siit

Asjad on edasi liikumas ka Swedbanki rindel. Nimelt selgus, et investeerimisfondi Hermitage Capital Management asutaja Bill Browder nõuab Eestilt Swedbankist läbi käinud väidetava rahapesu uurimist. Värskes kuriteoteates loetleb Browder üles kahtlastelt arvetelt raha saanud Eesti firmad. Loe lugu siit