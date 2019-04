Eesti lennundusest kaob kaks tippjuhti korraga

Nordica praegune juht Hannes Saarpuu lahkub mais ametist. Selleks ajaks on ta lennufirma eesotsas olnud 10 kuud. Foto: Liis Treimann

Kui mõni aeg sai teatavaks, et aprillis lahkub Tallinna lennujaama juhi kohalt Piret Mürk-Dubout, siis nüüd on selge, et juhist jääb ilma ka Nordica, sest ettevõtte juht Hannes Saarpuu lahkub mais ametist.