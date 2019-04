Euroopa Keskpank hakkas uurima Swedbanki tegevust Eestis

Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud leidsid, et kokku 5,8 miljardi USA dollari mahus kahtlast raha on liikunud läbi Swedbanki kontode Balti riikides. Foto: Andras Kralla

Euroopa Keskpank hakkas uurima Swedbanki tegevust Eestis, vahendas uudisteagentuur Reuters Rootsi lehe Dagens Nyheteri teadet.

Keskpank tahab teada saada, kui hästi tundis Swedbanki Eesti haru oma kliente, kirjutas leht anonüümsetele allikatele tuginedes.

Leht viitas ka sellele, et Rootsi finantsinspektsioon on saatnud keskpangale Swedbanki koostatud raporti oma tegevuse kohta Balti riikides.

Rootsi finantsinspektsioon ja Euroopa Keskpank keeldusid asja Reutersile kommenteerimast.

Rootsi pole eurotsooni liige, aga Eesti on, ja see tähendab, et Swedbanki Eesti haru tegevus kuulub Euroopa Keskpanga järelevalve alla.

Swedbanki süüdistatakse selles, et selle Balti harust on läbi voolanud miljardeid dollareid kahtlast Vene raha.

Skandaalis kaotasid koha nii panga juht Birgitte Bonnesen kui ka nõukogu esimees Lars Idermark. Swedbanki aktsia on vähem kui kahe kuuga kaotanud veerandi väärtusest, veebruari keskel üle 200 Rootsi krooni maksnud aktsia hind on praegu 147 krooni juures.