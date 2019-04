Swedbanki nõukogu esimees lahkus ametist

Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark (esiplaanil) ning uus juht Anders Karlsson panga aktsionäride koosolekul. Foto: Liis Treimann

Swedbank teatas täna, et panga nõukogu esimees Lars Idermark lahkus ametist ning uueks esimeheks saab praegune aseesimees Ulrike Francke.

Idemark ütles, et otsuse põhjus on rahapesukahtlused Swedbanki Balti harudes. Ta ütles, et meedia tähelepanu ei sobi tema tegevjuhi rolliga Rootsi suurimas metsaomanikke koondavas ühingus Södra. "Olen otsustanud, et parim on lahkuda Swedbanki nõukogu kohalt kohe."