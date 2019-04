Raadiohommikus: tulevane majandusminister annab aru

Kõrvuti tulevane ja praegune majandusminister: Taavi Aas ja Kadri Simson. Aas avaldab neljapäevases hommikuprogrammis seda, mis muutub võrreldes Simsoni valitsemisajaga. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases raadiohommikus tuleb juttu, kuidas jagunevad kohad Euroopa Parlamendis Eesti erakondade vahel ja kas loiult alanud kampaania saab veel hagu alla. Sellest räägib politoloog Viljar Veebel.

Äsja uuest ja suurimast laienemise etapist teatanud Technopolis Ülemiste juht Gert Jostov räägib linnaku plaanidest ning ärikinnisvara olulistest märksõnadest sel aastal.

Neljapäeval selgub konkursi Eesti parim teenindaja 2019 võitja. Konkursi eestvedaja Tairi Leis räägib, mida saab ettevõtja teha, et tema klienditeenindajad pakuksid parimat teenindust.

Saatesse tuleb külla võimalik majandusminister Taavi Aas, kes räägib, mida ettevõtjaile olulist ta uues ametis teha plaanib.

Hommikuprogrammi veavad uudistega Ken Rohelaan ja saatejuht on Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Uurime, kuidas reklaamida tooteid ja teenuseid rahvusvahelistel messidel. Kui palju kulutab riik ettevõtete viimisele globaalsetele messidele ja kuidas selleks riigi raha saab? Kui palju ettevõtted ise sel juhul panustama peavad? Saates on külas mobiilimakselahendusi pakkuva Fortumo juhatuse liige Andrei Dementjev. Fortumo osaleb aastas mitmetel messidel ja jagab nüüd oma kogemust. Külas on ka EASi ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane. Saadet juhib Liis Amor.

12.00–13.00 „Fookuses: europarlamendi valimised“. Europarlamendi valimisteni on jäänud poolteist kuud ning enne, kui asume kandidaatide debattide kallale, vaatame saatesarja avasaates, mis mõju on üldse europarlamendi valimistel, miks see peaks meile korda minema, mis on tähtsaimad majandusteemad ning kuhu tüürib Euroopa Liit laiemalt. Saates on külas ettevõtja ja majandusekspert Raivo Vare ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00–14.00 "Nimed müügitahvlil". Tänaseks teemaks on reaalsete eesmärkide seadmine ja teiste kaasamine eesmärgistamisse. Vaatleme uuringuid ja nende selgitusi. Toome näiteid, kuidas jõuda eesmärgist tegevuskavani ja mida sealjuures kindlasti mitte teha. Saadet juhivad Urmas Kamdron ja Silver Rooger.

15.00–16.00 „Viimane mudel“. Kõneleme IT-haldusest läbi turvafirma Securitas kogemusloo - milline on ettevõtte andmeanalüütika strateegia, mis plussid ja miinused on kogu valemis sellel, et tegemist on rahvusvahelise ettevõttega ning kuidas toime tulla riskide haldamisega. Saates on külas Securitase tegevjuht Raimo Heinam ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuula Äripäeva raadiot otse sagedusel 92,4 Mhz või veebistriimina ning saateid järelkuulamisena Äripäeva raadio kodulehelt https://raadio.aripaev.ee.