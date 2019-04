Paet: kohtumise väärtus on kohtumine ise

Reformierakonna liige Urmas Paeti sõnul on senine kontaktide puudumine Venemaa ja Eesti tipp-poliitikute vahel halb. Foto: Liis Treimann

Eesti ja Venemaa presidentide kohtumiselt mingeid üllatavaid uudiseid europarlamendi saadiku Urmas Paeti sõnul oodata ei ole, sündmuse olulisus seisneb sündmuses endas.

"Kui presidendid ei ole ühtegi tõsisemat kohtumist aastaid omavahel pidanud, praegune president kaasa arvatud, siis kohtumise peamine eesmärk ja väärtus on, et üldse luuakse see kontakt," ütles Paet Moskvas Delovoje Vedomosti ajakirjanikule.

Hoolimata sellest et Eesti ja Vene suhted ja Euroopa–Venemaa suhted tervikuna on keerulised, ei tähenda see, et kontaktid riigijuhtide vahel peaksid puuduma," lisas Paet, kelle sõnul ongi keerulistel aegadel oluline, et riigipead omavahel suhtleksid, sest vastasel korral nende suhete paranemist ongi keeruline oota.

Europarlamendi saadik ja endine välisminister rõhutas, kuidas asjaolu, et viimastel aastatel ei ole Eesti president, peaminister ega välisminister Vene kolleegidega reaalseid kontakte omanud, on halb. "Et siin täna midagi tähtsat kokku lepitakse või otsustatakse, see ei ole reaalne, selles osas mul kõrgeid ootuseid ei ole," lisas ta.

Küsimusele, kas Euroopa Liit on võinud olla osaline selles, et Eestit survestada naabriga paremini läbi saama, vastas Paet kategoorilise "ei-ga". "Esiteks ei kirjuta EL ühelegi liikmesriigile ette välispoliitikat, teiseks EL on ise 2014. aastal otsustanud kõrgel tasemel suhtlemise Venemaaga külmutada Krimmi annekteerimise ja Ida-Ukraina sündmuste tõttu," ütles ta.