Eesti meditsiiniidu valmistub investeerima miljoneid

Selfdiagnostics OÜ juht Marko Lehes. Foto: Postimees/Scanpix

Kodus kasutatavaid nakkushaiguste teste arendav Selfdiagnostics valmistub masstootmise alustamiseks ning kavatseb Saksamaa tehasesse investeerida miljoneid eurosid.

Plaanid käivad kolme aasta ja 30 miljoni euro kohta, kuid ettevõtte juht Marko Lehes tõdes, et praegu on täpsemalt veel vara rääkida, sest kogu investeerimisotsuse protsess on algusjärgus.

"Läbirääkimised käivad ja otsust tehtud ei ole. Üks aasta jagu oleme seda menetlust teinud ja pool aastat läheb veel, kuid sellised plaanid meil on küll," ütles Lehes, kelle sõnul saadakse raha investeerimiseks erinevatest allikatest: Saksa valitsus, Euroopa Komisjon ja Saksa ettevõtted.

Selfdiagnostics tegutseb Saksamaal juba praegu, kuid tegemist on katsetehasega. "Sertifikaatidele kõik vastab, aga me toodame oma laboris. Tootmine ei ole mastaapne, pigem piloottehas, kus saame toota 1000 ühikut," ütles ta. Arendus tuleb Leipzigi Biocitysse.

Investeerimisotsusele järgnev ehitus ja arendusaeg võtab veel paar aastat aega, kuid 2021. aasta lõpus või 2022. aasta alguses võiks tehas valmis saada. Tingimusel, et selline otsus tänavu ikkagi langetatakse.

Samas tähendab see, et pea kümme aastat arendatud test, millega tuvastada nakkusekandjaid, hakkab jõudma tootmisvalmisse faasi. "Praegu käivad veel kliinilised uuringud, nii et lahtised on kaks küsimust: kliinilised uuringud ja masstootmine," ütles Lehes.

Viimasel Saksa meditsiinitoodete messil oli huvi nende kiirtesti vastu suur, kinnitas Lehes, kontakte tuli paarisaja ringis. Läbirääkimised testi turule lubamiseks käivad nii USAs kui ka Jaapanis.

Test on mõeldud infektsioonhaiguste tuvastamiseks. "Meil on arenduses testid suguhaiguste, gripi ja tuberkuloosi jaoks. Neid saab kasutada nii kodus kui ka gripitesti näiteks apteegis või perearsti juures kasutamiseks," lisas ta.

See on lihtsalt üks võimalus haigustele kiiremini jälile jõuda, see ei asenda lõplikult perearsti või tsentraalselt laborit, aga võiks aidata infektsioonilevikut natuke tõkestada ja inimestele anda võimalus haigustele kiiremini jälile jõuda," rääkis Lehes.

Lehese Eesti ettevõte Selfdiagnostics OÜ teenis 2017. aastal miljoni euro pealt 350 000 eurot ärikasumit. Konsolideerimata ja auditeerimata andmetel ehk käibedeklaratsioonide järgi jäi eelmise aasta käive 1,5 miljoni euro ringi.