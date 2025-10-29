Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”

Ehitusfirma Conmade OÜ tegemised läksid nii kapitaalselt untsu, et õnnetud on nii kliendid, alltöövõtjad kui ka ehitaja ise. Conmade juhti Ürgo Tikerpuud kahtlustatakse pahatahtlikus võlgu jäämises, ta ise süüdistab kõiges aga laenuandjat.