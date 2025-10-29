Eesti 200 poliitik on suurelt võlgu. “Jooksis rahaga minema”

Ehitusfirma Conmade OÜ tegemised läksid nii kapitaalselt untsu, et õnnetud on nii kliendid, alltöövõtjad kui ka ehitaja ise. Conmade juhti Ürgo Tikerpuud kahtlustatakse pahatahtlikus võlgu jäämises, ta ise süüdistab kõiges aga laenuandjat.
Koduostja arvas, et sai endale unistuste maja, kuid sattus hoopis olukorda, kus tema uut kodu ähvardati majaehitaja jamade pärast oksjonile panna. Nagu sellest veel vähe, oli koduostja sunnitud enda peale võtma 100 000 euro jagu majaehitaja võlgasid.
Ida-Virumaa on uus kuum koht uute tööstusinvesteeringute tegemiseks Eestis. Tööstustraditsioonid, toetusmeetmed, ettevalmistatud greenfeild projektid, valmiv üürikinnisvara tööstustele, puuduv NIMBY ja kättesaadav tööjõud on osa märksõnadest, miks viimastel aastatel on maakonda tehtud hulgaliselt uusi tööstusinvetseeringuid.