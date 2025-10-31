Tagasi 31.10.25, 08:58 Automaks sundis koondama: “Mõnes kohas teeb müüki hooldusinimene” Tänavu jõustunud automaksu tulemusel on automüügi ja -teenindussektoris kaotatud üle 200 töökoha, kuid väiksemates piirkondades tähendab see isegi seda, et professionaalsete müügimeeste asemel müüvad sõidukid hooldusinimesed, ütles AMTELi juht Meelis Telliskivi.

Kiratsev automüük on sundinud sektori firmajuhte koondama.

Foto: Andras Kralla

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu juht Meelis Telliskivi rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et kui umbes 5000‒6000 töötajaga sektoris on koondatud täpsemalt 225 ametikohta, siis tuntavam mõju jääb Tallinnast kaugemale äärealadele, näiteks Ida-Virumaale ja ka Tartumaale.

Nii Karu kui ka Telliskivi prognoosisid, et edu ei taastu veel järgmisel ega ülejärgmisel aastal.

Samas jagasid mõlemad oma valdkonna asjatundjad mõtteid, kuidas autoturu olukorda parandada.

Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.