Automaks sundis koondama: “Mõnes kohas teeb müüki hooldusinimene”

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu juht Meelis Telliskivi
rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et kui umbes 5000‒6000 töötajaga sektoris on koondatud täpsemalt 225 ametikohta, siis tuntavam mõju jääb Tallinnast kaugemale äärealadele, näiteks Ida-Virumaale ja ka Tartumaale.
Auto Bassadone
tegevjuht Veiko Karu
tunnistas, et ka tema on pidanud vähendama müügipersonali.
Nii Karu kui ka Telliskivi prognoosisid, et edu ei taastu veel järgmisel ega ülejärgmisel aastal.
Samas jagasid mõlemad oma valdkonna asjatundjad mõtteid, kuidas autoturu olukorda parandada.
Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.