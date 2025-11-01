Meediamajade TOPi võitis hariva meelelahutuse pakkuja

Tänavuse meediamajade edetabeli võitjaks osutus ettevõte, mille tegemistega on vähemal või rohkemal määral kokku puutunud paljud eestlased.
- Meediamajade TOPi tänavune võitja koostab muu hulgas sudokusid ehk Jaapani päritolu numbrimänge.
- Foto: DPA / Picture Alliance / Scanpix
“On plaanis veelgi laieneda ja turule tuua uut nutikat ajaviidet,” kirjutas TOPi võitnud äri juhtkond oma majandusaruandes.
Tänavuse edetabeli võitja edestas teiste seas tuntud meediamajasid, nagu näiteks Postimees Gruppi, Delfi Meedia
t ja Äripäev
a.
Tegemist on ka ettevõttega, mis meediamajade võrdluses saavutas suurima lisandväärtuse töötaja kohta ja parima rentaabluse.
Tänavuses meediamajade TOPis on kokku 27 ettevõtet.
