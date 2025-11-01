Äripäev
Äripäeva arvamusliider: Nvidia kiibid Hiinale? Polegi välistatud

Nvidia Blackwelli kiipide lubamine põhjatule Hiina turule ei paista võimatu, aga nähtavasse tulevikku ennustavad niisugust arengut üksnes optimistid, leidis Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang raadiosaates „Äripäeva arvamusliider“.
USA president Donald Trump ja Hiina riigipea Xi Jinping pärast kohtumist.
  • USA president Donald Trump ja Hiina riigipea Xi Jinping pärast kohtumist.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Hiina soovib Blackwelli kiipe osta, kuid USA tahab muu hulgas just nende abil oma tehnoloogialiidri staatust hoida, resümeeris Lang.
USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina riigipea Xi Jinpingi kohtumisel oli kõrgtehnoloogia lisaks Taiwanile üks neist teemadest, mis nimme kõnelustelt välja jäeti. Kas see tähendab, et Nvidia jaoks jääb Hiina ka edaspidi keelatud maaks?
„Ma ütleks, et see on siiski lahtine, aga lähiajal arenguid oodata oleks optimistlik,“ vastas Lang. Intervjuus arutleb ta ka selle üle, mida võiks Nvidia aktsia hind seepeale teha, kui Hiina turule sisenemiseks tekib võimalus.

Saate teises pooles arutleme Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professori Mari-Liis Jakobsoniga, milliseid aegu elavad ning millist funktsiooni Eesti demokraatias täidavad valimisliidud, mis said ka äsjastel kohalikel valimistel kokku rohkem hääli kui mistahes erakond. Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi käitumisteadlane Heidi Reinson selgitab siinmailgi tavapäraseks saanud halloween’i kõrvitsate valguses, kuidas saab soodusmüügist ostuhullus ja ärist manipulatsioon.
Saate tegid Eget Velleste, Neeme Korv, Lauri Leet ja Karl-Eduard Salumäe.
Äripäeva arvamusliider: Nvidia kiibid Hiinale? Polegi välistatud
00:00
Eesti kodanik ajas äri Šoigu tütre ja Vene telesaate tähega

