Kriitikat saanud Storent tuleb välja uute võlakirjadega

Analüütik: investoritel rõõmustamiseks põhjust pole
Ehitusseadmete rendifirma Storent soovib muuta oma varasemate võlakirjade tingimusi. Muudatused on investorite jaoks ebasoodsad, pakkudes marginaalse preemia eest oluliselt suuremat riski, hindab Avaroni investeeringute juht Silver Schmeiman.
Investeerimisfestivalil võlakirjaturu teemal arutlenud osalejate sõnul on kohalik võlakirjaturg praegu tõusuteel. See avab head võimalused kõigile osalejatele, kuid samas suurenevad ka maksejõuetuse ja muude ebameeldivate üllatuste tekke risk ning tõenäosus.
Börsilt just võlakirjadega 23 miljonit eurot kaasanud Läti ehitustehnika rentija Storent on Eesti konkurentide sõnul aastaid hindu alla peksnud – lausa nii madalale, et turg küsib, kuidas firma üldse elus püsib.
