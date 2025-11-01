Äripäev
  01.11.25, 10:10

Kriitikat saanud Storent tuleb välja uute võlakirjadega

Mõni aeg tagasi Eesti varahaldusettevõttelt Avaron kriitikat saanud Läti ehitusseadmete rendifirma Storent tahab novembris kaasata taas raha võlakirjadega.
Läti ettevõte Storent on varemgi meelitanud Eesti investoreid võlakirjadega, nüüd minnakse järgmisele katsele.
  • Läti ettevõte Storent on varemgi meelitanud Eesti investoreid võlakirjadega, nüüd minnakse järgmisele katsele.
  • Foto: Andras Kralla
