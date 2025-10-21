“Kuum kraam.” Hiina kaubandussõda ajab Eesti tehase toodangu kõrgesse hinda
Hiina välja kuulutatud haruldaste muldmetallide ekspordipiirangud ähvardavad halvata Lääne sõjatööstuse kõrval ka Eestis asuva tutika magnetitehase laienemisplaanid, kuid Silmeti kaup võib olla seetõttu väga kuum kraam.
Eestis tippjuhina karjääri teinud David O'Brock ja veel kaks eestlast leidsid end õigel ajal õigest kohast: Norra firmast, mis on tihedalt seotud haruldaste muldmetallide maardla avastanud Rootsi kaevandusettevõttega.
Haruldasi muldmetalle töötleva Silmeti uut püsimagnetite tehast hakatakse suvel alles ehitama, kuid ettevõtte tegevdirektori Raivo Vasnu sõnul on lepingud magnetite müügiks suurte Euroopa autotootjatega juba tehud.
