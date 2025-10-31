Analüüsimaja tõstis Nokia hinnasihti veerandi võrra

Nokia müük peaks järgnevatel aastatel suurenema vaid veidi, ja seetõttu on aktsia hinnasihti tõstetud ühe euro võrra.
Foto: AFP/Scanpix
Swedbanki finantstoodete müügi vanemspetsialist Rainer Saad avaldas Swedbanki blogis Kepler Cheuvreux’ analüüside põhjal, et ettevõtte müük peaks järgnevatel aastatel suurenema vaid veidi ja seetõttu on aktsia hinnasihti tõstetud 1 euro võrra, 5 eurole. Turul kaupleb Nokia aktsia 6 euro juures.
