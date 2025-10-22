Tagasi ST 23.10.25, 09:56 Tark energiajuhtimine: lahendus volatiilsele turule ja raugevale investeeringu tasuvusele Päikeseenergia tootmise hoogsa lisandumise tulemusena on energiaturul tekkinud olukord, kus päikesepaisteliste ilmadega langevad elektrihinnad sageli nullilähedaseks või lausa negatiivseks. Seetõttu on viimastel aastatel päikeseparkide investeeringute tasuvus oluliselt vähenenud. See valmistab enim probleeme päikeseparkidele, mille kõrval puudub tarbimine või salvestuslahendus.

Foto: Enefit

Enefiti salvestuslahenduste ja paindliku energiajuhtimise ärisuuna juht Jaak Urm tõdeb, et täiendavate energiaturgude avanemine ning energiasektori innovatsioon on aga seda probleemi lahendamas.

Enefit on hakanud pakkuma äriklientidele juhtimistarkvara, mis muudab päikesepargid aktiivseteks turuosalisteks ning mis võiks suurendada päikesepargi tulusust kuni 50%. Algo nimelise tarkvara abil hakkab kliendi päikeseparki juhtima algoritm, mis reguleerib selle tootmist vastavalt turuolukorrale nii, et park teeniks maksimaalselt tulu. Sealhulgas arvestab Algo rohkemate muutujate kui lihtsalt elektri päev-ette börsihinnaga.

Nimelt reguleerimisturg on elektrisüsteemi tasakaalustamise mehhanism, mille eesmärk on hoida võrgus olev tootmine ja tarbimine tasakaalus. Reguleerimisturul osalemiseks peavad turuosalised olema valmis oma varaga reageerima teatud aja jooksul ja hoidma võimsust teatud aja vältel. Teisisõnu turuosalised tõstavad või langetavad tootmist või tarbimist, et sagedust stabiilsena hoida, ja saavad selle eest tasustatud.

Algo tarkvara paistab silma kiire kohanemisvõime poolest, mis on reguleerimisturu kiire muutlikkuse tõttu hädavajalik. Kuna turg nõuab kiiret reageerimist, monitoorib Algo pidevalt kliendi varasid ja turgude olukorda, et määrata optimaalne hetk turule sisenemiseks. Tarkvara jälgib isegi ilmaennustust ning teeb prognoose, milliseks tõotab lähiaja toodang kujuneda.

Iga päikesepark või aku iseseisvalt Urmi sõnul reguleerimisturule ei pääse. Selleks on vaja agregaatorit ehk vahendajat, kes erinevad väiketootjad kokku kogub ja turule pakub. „Reguleerimisturg on keeruline ja kiiresti muutuv – siin ei saa lihtsalt oodata, vaid peab alati valmis olema tegutsema. Selle teeb Enefit kliendi eest ära ja haldab seejuures kogu protsessi,“ rõhutab Urm. Kuna läbi juhtimistarkvara liidetakse mitmed väiksed tootmisüksused ühte suurde portfelli kokku, annab Algo kasutajatele ka parema ligipääsu reguleerimisturule. „Mida suurem on agregaatori hallatav varade hulk, seda paremini pääsevad ka väiksemad kliendivarad turule,“ selgitab Urm ning lisab, et Enefit on liitnud ühtsesse portfelli ka oma kontserni varad, sealhulgas Auvere aku.

Tarkvara suurendab ka akust saadavat kasu

Tuntum lahendus kõikuvate energiahindadega toimetulekuks on aku . Nende kasutegur seisneb peamiselt madala hinnaga energia salvestamise ning kõrge hinnaga kasutamisel või müümisel. Ka siin saab juhtimistarkvara appi tulla, et akust saadavat kasu suurendada.

Foto: Enefit

Kui ettevõttel on aku olemas, aitab Algo juhtimistarkvara selle muuta aktiivseks turuosaliseks. See tähendab, et nii nagu ka päikesepargi puhul, arvestab tarkvara ka aku puhul igal momendil kõige tulusama toimimise viisi, sealhulgas reguleerimisturu teenimisvõimalustega. Parima otsuse langetamiseks analüüsib Algo pidevalt mitmeid tingimusi - elektrihindu Nord Pool börsil, tarbimist ja tootmist, aku seisukorda, ilmaandmeid ja prognoose ning reguleerimisturgude signaale.

Tinglikult võib öelda, et Algo mõtleb nagu investor – see pole pelgalt tehnoloogiline platvorm, vaid strateegiline tööriist, mis optimeerib energiatootmist ja salvestamist jälgides seejuures suurt hulka andmeid ja tehes nende põhjal kõige targema otsuse.

Liidestamine nõuab tehnilist sobivust, kuid mitte suurt investeeringut

Tarkvara kasutuselevõtt ei eelda omanikult suurt lisainvesteeringut, kuid liidestatav salvesti ja/või päikesepark peavad vastama teatud nõuetele. Tarkvara on võimeline juhtima eraldisesivaid Huawei inverteriga päikeseparke, mis on suuremad kui 300kW. Akuparkides ühildub juhtimistarkvara Pixii, SolaXi, Huawei ja Solise inverteritega. Sobivate inverterite nimekirja täiendame pidevalt vastavalt klientide vajadustele.

Algoga liidestumiseks võib olla vajalik kontrolleri paigaldus ning juhtimistarkvara kasutuselevõtmise eelduseks on börsihinnal põhinev elektrileping Enefitiga.

