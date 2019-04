Katre Kõvask: tippjuht kestab ettevõttes kuni kolm aastat

Katre Kõvask 2014. aastal Premia jäätisetööstuse kontoris, koos teiste Premia juhtidega on ta nüüd La Muu ökojäätisetootmise omanike seas. Foto: Andres Haabu

Eile Tere ja Farmi piimatööstuse juhi kohalt lahkumisest teatanud Katre Kõvaski sõnul on tippjuhi iga ühes ettevõttes hästi erinev.

„Kuni kolm, mõnel üksikul juhul ka kuni viis aastat on tippjuhi iga ühes ettevõttes, siis lihtsalt tuleb midagi vahetada, kas saavad ideed otsa või lihtsalt väsid ära,“ rääkis Kõvask Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Te olete kogenud juht, te olete Premiat tüürinud mõnda aega ja nüüd ka Teres ja Farmis olnud peaaegu kaks aastat. Mida te suurettevõtete juhtimisest õppinud olete?

See kõlab nüüd klišeena, aga ikkagi ma ütlen selle ära, et ükski juht ei ole juht ilma meeskonnata. Juhile on väga oluline, et tal on vabadus valida oma meeskonda ja koostada see niimoodi, et meeskond aitaks ettevõtte kasvule, see on kindlasti A ja O. Kui me räägime ettevõttest, siis me räägime ikkagi inimestest, ja inimesed on need, kes selle ettevõtte eduloo või siis mitte eduloo lõpuks loovad.

Teine pool on see, et tippjuhi nii-öelda iga ühes ettevõttes ongi hästi erinev. See sõltub väga palju olukorrast, kuhu tippjuht läheb, mis on tema ülesanded seal. Üldiselt öeldakse, et kuni kolm, mõnel üksikul juhul ka kuni viis aastat on tippjuhi iga ettevõttes, siis lihtsalt tuleb midagi vahetada, kas saavad ideed otsa või lihtsalt väsid ära. Kui nüüd vaadata korraks Tere ja Farmi peale, siis algus oli ka väga intensiivne, kuna mured olid suured ja väga palju asju tuli korraga lahendada, nii et ajaline dimensioon on siin üks asi, aga sisuline dimensioon natuke teine, see on tõesti ülimalt intensiivne aeg.

Saan ma õigesti aru, et te natuke ka ise väsisite ja otsus sealt lahkuda tuli teilt?

Otsus tuli poolte kokkuleppel, aga selline olukord kindlasti väsitab. See on aga osa tippjuhi elust, sellega tuleb lihtsalt arvestada. Kui selline väljakutse vastu võtta, siis ei ole lootust, et see kuidagi väga lihtne ja kaheksast viieni töö on. Minu jaoks on see täiesti okei, mulle see sobib. See on lihtsalt miski, millega inimesed, kes vaatavad karjääriredelil kõrgemale, peaksid kohe algul arvestama.

Mida te ise suurimaks võiduks peate?

Oh, suurimaks võiduks? Ma arvan, et kui Terest rääkida, siis seal on kaks poolt, üks on majanduslik pool, et ettevõte on täna sellises stabiilses olukorras. Teine pool on see, et inimesed on rõõmsad ja töine õhkkond on hästi hea, see on kindlasti miski, mille üle ma olen isiklikult väga-väga rõõmus, et see niimoodi läks.

Kui nüüd ärilisest poolest rääkida, siis kindlasti ekspordi osakaalu kasvatamine on olnud tõesti suur võit ja ka see, et Tere kaubamärk sai ikkagi jalad alla. Siis kui aastal 2017 sai selle ettevõttega kokku puututud, oli olukord ikkagi nõrgakene, tükk aega ei olnud tootearendust tehtud ja reklaamikampaaniaid olnud ja inimeste mälust hakkas Tere headus vaikselt kaduma.

Ega te sellise kogemustepagasiga tõenäoliselt käed rüpes istuma ei jää. Veebruaris astusite jäätisetootja La Muu omanikeringi ja nõukogusse, mis plaanid selle ettevõttega on?

La Muu on täna selline väike ja nunnu Eesti ökojäätis. Kui Rasmuse ja Priiduga (ettevõtte omanikud Rasmus Rask ja Priit Mikelsaar) sai seda juttu mõni aeg tagasi aetud, sai paika visioon, et La Muust võiks saada Põhjamaade suurim ökojäätise bränd. Väga ambitsioonikas plaan. Aga ma arvan, et kui latti kõrgele ei pane, siis ka kõrgele ei hüppa, nii et oma teadmiste ja kogemustega ma katsun sellele nii palju kaasa aidata, kui nõukogu liikmena vähegi saab. Ja ma olen täiesti kindel, et mõne aasta jooksul on selge, kas me sinna jõuame või peame oma visiooni ümber vaatama. Praegu on küll plaanis nii mõnigi samm, millest üsna pea on kuulda, mille eesmärk on laiendada sortimenti ja natukene laiemalt turgudele vaadata. La Muu on juba alustanud eksporti Saksamaale, esimesed alusetäied jäätist on sinna teele läinud ja loodame, et üsna pea on midagi meist kuulda ka Skandinaavia võtmes.

Kas võime La Muud ühel päeval näiteks börsil näha?

Oh, saime uue ambitsiooni paika! No eks näis, ärme rutta sündmustest ette, hetkel me oleme küll nii imetillukesed, et börsiplaani kindlasti ei pea. Küll aga ma arvan, et ei ole väga kaugel see aeg, kus me võib-olla pakume inimestele võimalust La Muu edust ühel või teisel viisil osa saada.

