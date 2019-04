Zlatan vaatab palliplatsilt kaugemale

Jalgpallistaar Zlatan Ibrahimovic ei piira oma tegevust palliplatsiga, vaid ka investeerib. Foto: DARRYL DYCK

Jalgpallitäht Zlatan Ibrahimović on viimasel ajal otsinud teenistust ka väljastpoolt jalgpalliplatsi, kirjutab Rootsi väljaanne Breakit.

Ta investeeris eelmisel aastal Padel Zenteri spordikeskusesse, aga ka mängu- ja kihlveofirmadesse. Vutilegend on välja lasknud ka Zlatani kaubamärgi tooteid, näiteks koostöös Vitamiin Welliga, aga ka oma parfüümi.

Rootsi äriregistri andmetest selgub, et superstaari firma Unknown tegi eelmisel aastal suure hüppe nii käibes kui ka kasumis. See ettevõte hoiab Zlatani kaubamärgiõigusi ja investeeringuid sellistesse ettevõtetesse nagu Bethard, Isbit ja Challengermode.

Viimase majandusaasta aruanne näitab, et Unknowni käive kahekordistus 103 miljonile Rootsi kroonile ehk ligikaudu 10 miljonile eurole ja kasum oli 80 miljoni krooni ehk 8 miljoni euro ringis.

Päris kõik, mis Zlatani nime kannab, siiski edu ei too. Eelmise aasta augustis kanti maha Zlatani ja Norra moefirma Varneri rahastatud A-Z, mida turundati jalgpallitähe nime ja näoga. See püsis müügil paar aastat ja tõi 210 miljoni krooni ehk 21 miljoni euro suuruse kahju.