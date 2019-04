Raadiohommikus: USA börsirallist ja e-poodnike käekäigust

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime USA aktsiaindeksite uutest rekorditest ja värsketest börsifirmade tulemustest. Kas ralli on jätkusuutlik ja investorid võivad juba kevadist rõõmupidu pidada, küsime LHV vanemmaakler Nelli Jansonilt.

Lisaks uurime Eesti E-kaubanduse Liidu juhilt Tõnu Väädilt, millist tulevikku ennustab ta kohalikele e-poodidele ja kas värske jaekaubanduse statistika peaks panema siinseid e-poodnikke muretsema.

Kindlasti räägime ka sellest, mida arvavad ettevõtjad uuest valitsusest ja kus näevad nad suurimaid ohu märke.

Hommikuprogrammi veavad Rivo Sarapik ja Birjo Must.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas Swedbank Eesti juht Robert Kitt, kes räägib, kuidas on Swedbanki ja teda ennast mõjutanud kevadel lahvatanud rahapesuskandaal. Kas aktsia kõlbab veel investeerimiseks? Millises seisus on Eesti majandus ja kas kõik koondatud peavad minema taksojuhtideks? Kas vastab tõele, et pankade ja kinnisvaraarendajate vahel on kokkumäng, millega suunatakse laenutahtjad kallite uusarenduste juurde?

Robert Kitti usutlevad börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Allik ja Liina Laks.

12.00–13.00 "Eramaja ehitus". Soojustusvahte müüva ja paigaldava Icy Getec OÜ juhataja Kalev Soeson selgitab, millised on ettevõtte pakutava soojustusvahu omadused ning kuhu see sobib. Defineeritud saab ka avatud ja suletud pooridega vahu erinevus ning selgitatud materjali vastupidavust näriliste ja tulekahju vastu. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Eetris on Tallinna Ülikool". Saates on seekord külas reklaamiteooria lektor Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis, reklaamiekspert Tiina Hiob. Räägime sellest, kus esitatav ja milline reklaam jääb kõige rohkem meelde, kuidas reklaami müüa ja mis on reklaamiharidus. Saadet juhib Liis Amor.

15.00–16.00 "Innovatsiooniminutid". Milline on biomajandus taimearetuses ja maaviljeluses? Millised on uued, põnevad aretatud GMO-sordid? Mis on Eesti uus innovatiivne projekt „Vedelsarvkest“? Neile ja paljudele teistele huvitavatele küsimustele vastab Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetooli dotsendid Evelin Loit ja Liina Talgre. Saatejuht on Jana Vainola.

