Robert Kitt valutab väikeettevõtjate pärast südant

Swdbanki juht Robert Kitt kandideeris ka Eesti Panga presidendiks. "Ma olen proovinud oma kirjutistega ja majandusteemaliste analüüsidega ning viisil või teisel, nagu Prototroni käivitamisega, Eesti elu ja majanduselu arendada, edendada ja mõelda kogu aeg kaasa, mida võiks teha ja mida peaks tegema," põhjendas Kitt kandideerimist. Foto: Andras Kralla

Swedbanki Eesti juht Robert Kitt tunnistas, et tal on suur mure, mis puudutab Eesti ettevõtteid ja rahapesureegleid.

Kitt ütles, et rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirjadesse on kantud sadu tuhandeid isikuid ja ettevõtteid. "Meil on enamik ettevõtteid Eestis alla kümne töötajaga. Nõuda, et nad paneks üles kontrolliosakonna, kes jälgiks kõiki sanktsioone ja asju, on jabur, samas see on vajalik," alustas Kitt probleemi kirjeldamist.