Nädala raadiohitid: kuldne kinnisvaramiil ja pangajuht pihitoolil

Swedbanki juht Robert Kitt pääses edetabelisse kahel korral - külastades nii hommikuprogrammi kui investor Toomase tundi. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal tõmbas Äripäeva raadio kuulajaid enim ligi õpetusnipid, kuidas ettevõtet brändida. Edetabelisse mahtus mitmel korral aga ka usutlused Swedbanki juhi Robert Kitiga.

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala jooksul kõige enam kuulamisi saanud saated.

1. Ettevõtlusraadio: ettevõtte bränding

Bränd on ettevõttele üks olulisem komponent, mis tuleks tegutsemise algusfaasis selgeks rääkida. Kuidas luua oma brändi ja mis mõju sellel on, räägib Investoriteliidu raadiosaates vabakutseline loovinimene ja koolitaja Uku Nurk. Saatejuht on Mart Opmann. Kuula saadet siit.

2. Kinnisvaratund: mida Tallinnas ehitada, mida lammutada?

„Kinnisvaratund“ keskendub seekord Tallinna arengule. Vaatame minevikku, kuidas hakkas Tallinn muutuma kui Eesti taas vabaks sai. Millised arendused olid pealinna elu edenemisel märgilise tähendusega, kuidas on mahajäänud linnaosadest said turu tähed, kui palju saaks kesklinna veel ehitada ja mis tuleks üldse likvideerida?

Saate teine pool keskendub mere äärt kulgevale piirkonnale, mida kinnisvarainimesed kutsuvad kuldseks miiliks. Jutt käib lõigust, mis algab Rottermanni kvartalist ja jõuab Noblessnerisse välja ning kuhu kerkib kõige moodsam ja kallim kinnisvara.

3. Äripäev eetris: nädala kaotajad on tuhanded ettevõtjad

Eelmist nädalat kokku võtnud ajakirjanikud lugesid nädala võitjaks investorid, kaotajaks aga ettevõtjad, kes võivad sattuda enda jaoks üllatusena musta nimekirja.

Nädala olulisemaid majandusuudiseid kokku võtvas saates „Äripäev eetris“ valiti nädala kaotajaks ettevõtjad, kellele ähvardab saabuda kuri kiri, mis nõuab unustatud võla tasumist – vastasel juhul avaldatakse negatiivsed artiklis ja pannakse video YouTube’i. Kusjuures tõendeid selle kohta, kas võlg on üldse olemas, ettevõtjale ei esitata.

Nädala võitjad olid aga investorid, sealhulgas Äripäeva loodud investor Toomas, kes on tänu populaarsete börsifirmade headele tulemustele oma varandust kasvatanud. Üks head minekut näidanud ettevõte on ka Swedbank, mille majandustulemused sisendavad usku, et sinna investeerinud eestlased jäävad võidumeheks vaatamata rahapesuskandaalile.

4. Lavajutud: Reket vahetas müügis kaitse ründemängu vastu

Nädala alguses eetris olnud saatega paneme tänavusele Gaselli kongressile punkti.

Esimeseks teemaks on MyFitness - edukas spordiklubikett, millel on 19 klubi Eestis ja 11 Lätis. Tänavu laienes kett ka Leetu. Juhatuse esimees Erkki Torn räägib loo sellest, kuidas nad on kasvanud, miks nad masu ajal Eestist välja ei saanud ning kuidas nad on laienemise ajal suutnud hoida oma meeskonda koos ja tipptasemel. Sõna saavad ka Tiina Otsa (MyFitness Eesti tegevjuht) ja Eva Ottas (treeningute juht).

Teises saatepooles kuulete erilist esinemist. Laval on Eesti esiriimar ja helikunstnik Tom Urb alias Reket.

5. Investor Toomase tund: Swedbanki juht näeb ainult ühte riski

Investor Toomase tunnis on külas Swedbank Eesti juht Robert Kitt, kes räägib, kuidas on Swedbanki ja teda ennast mõjutanud kevadel lahvatanud rahapesuskandaal.

Kas aktsia kõlbab veel investeerimiseks? Millises seisus on Eesti majandus ja kas kõik koondatud peavad minema taksojuhtideks? Kas vastab tõele, et pankade ja kinnisvaraarendajate vahel on kokkumäng, millega suunatakse laenutahtjad kallite uusarenduste juurde?

Robert Kitti usutlevad börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Allik ja Liina Laks. Lühendatud kujul saab intervjuud lugeda siit.

6. Hommikuprogramm: Kitt vastab, kuidas mõjutas rahapesu Swedbanki tulemusi

Edetabelisse kuuendalt kohalt leiab hommikuprogrammi, kus käis külas samuti Robert Kitt. Sedapuhku tutvustas ta Swedbanki esimese kvartali numbreid.

Samuti uurisime tema käest, kui kauaks Eesti turul kasvupotentsiaali jagub, mida arvata konkurentsiolukorrast praegusel pangandusturul ning kuidas hindab Eesti suurima panga juht meie majandusväljavaadet käibemaksu ning kinnisvara- ja automüügituru kokkukuivamise tingimustes.

7. Juhi jutud: kolleegid tüürisid Karoli Hindriksi kannapöördele

Seitsmendalt kohalt leiab taas saate "Juhi jutud". Saates on külas 20 aastat ettevõtluse ja juhtimisega tegelenud Karoli Hindriks, kes tüürib hetkel tööseikluste turgu Jobbatical.

Hindriks räägib paar aastat tagasi aset leidnud tohutust muutusest, mis teda oma käitumises kannapööret tegema pani, kuidas mitmekultuuriline töötajaskond aitab ettevõtet edukamaks muuta ning miks ta sihilikult ebamugavust oma ellu toob. Samuti selgitab ta, kuidas Netflixi töökorraldus ja tavatud võtted töötajate juhtimisel on teda inspireerinud ning mida ta nendest enda ettevõttes kasutab. Saatejuht on Rivo Sarapik.