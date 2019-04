Nädala raadiohitid: Kaljulaidi poleemiline visiit ja investeerimise salarelv

Pärast seda, kui Kaja Kallas asus eelmine nädal riigikogu liikmeks, andis president Kersti Kaljulaid reedel volituse Kallasele valitsus moodustada. Foto: Liis Treimann

Sel nädalal paelus Äripäeva raadio kuulajaid kõige enam presidendi välisvisiit, valitsuse pensionireform ning see, kui osavad on eestlased säästmises.

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala jooksul kõige enam kuulamisi saanud saated.

1. Äripäev eetris: spekulatsioon – president ei taha uut valitsust enne Putiniga kohtumist

President Kersti Kaljulaid võis Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele teha valitsuse moodustamise ettepaneku, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus saaks asuda ametisse pärast Eesti ja Venemaa presidentide kohtumist, rääkisid "Äripäev eetris" saates ajakirjanikud Aivar Hundimägi ja Askur Alas.

Lisaks võeti saates jutuks välisinvestorite suur huvi eestlaste omanduses ettevõtete vastu - eelmisest nädalast pärinesid uudised nii TransferWise'ist kui Vopak E.O.S-st. Reutersi anonüümsetele allikatele tuginedes plaanib TransferWise teha uue rahakaasamise, millega loodetakse kaasata 300 miljonit dollarit, mis kasvataks ettevõtte väärtuse nelja miljardi dollari juurde. Nendest ja muudest teemadest kuuleb saatest.

2. Investor Toomase tund: säästmisest investeerimiseni - lihtsad nipid alustamiseks

Investor Toomase tund keskendus säästmisele. Räägiti lahti, kuidas alustada ning kuidas edasi investeerimiseni jõuda. Vaatasime üle eestlaste säästmisvõimekuse ning peatusime probleemidel, mis kogumist pärsivad.

Samuti uurisime, kuidas sobib eestlaste kogumisharjumusega kokku esmaspäeval allkirjastatud koalitsioonileppes sisalduv pensionireform. Külas oli Luminori Eesti pensioniüksuse juht Martin Rajasalu. Saadet juhtis Indrek Mäe.

3. Juhtimislabor: tippinvestori salarelv-meele treenimine

Juhtimislabor saates tuli juttu millestki, mis on olemas kõigil, kuid mille treenimisest paljud tulu ei lõika. Näiteks maailma edukamaid investoreid Ray Dalio on öelnud, et sellel põhineb tema edu. Räägime meelest ja selle treenimise vajalikkusest ning selle kasust.

Saates on külas kliiniline psühholoog ja heatahtlikkuse harjutuste õpetaja Anni Kuusik ning meeleharjutuste praktiseerija ning ettevõtja Jaan Kruusma. Saatejuht on Rivo Sarapik.

4. Uus Maa kinnisvarasaade: kui palju mänguruumi annab kinnisvara hindamisakt?

Külas olid kinnisvarahindajad ja uurisime, kui palju mänguruumi kinnisvara hindamisakti koostamisel hinna osas on, mil määral tõstab hinda kallis köögimööbel ja santehnika ning mis põhjustel võib akt jääda venima või hoopis väljastamata.

Stuudios olid Uus Maa Kinnisvarabüroo elukondliku kinnisvara juhtiv kutseline hindaja Kertu Ehaviir ja Uus Maa Tartu kutseline hindaja Marko Laur. Saadet juhib Kristi Kool.

Laupäeval paljastas tulevane koalitsioon oma ühise programmi, millest kõige enam äratas tähelepanu pensionireform. Mis sealt vastu vaatas, arutlesid esmaspäeval SEB analüütik Mihkel Nestor (pildil) ja Eesti Panga analüütik Kaspar Oja. Foto: Andras Kralla

5. Kuum tool: pensioniremont on teise samba lõhkumine

Kolmikliidu koalitsioonileppes lubatud kohustusliku kogumispensioni muudatus kätkeb endast mitmeid riske ning tähendab sisuliselt teise pensionisamba kaotamist, ütlesid saates "Kuum tool" Eesti Panga analüütik Kaspar Oja ning SEB analüütik Mihkel Nestor.

Lisaks nädalavahetusel avalikustatud koalitsioonileppele räägiti saates väliskaubandusministri vajadusest, idufirmade tähtsusest, võõrtööjõule karmimate piirangute seadmise mõjust, eelmisel nädalal avalikustatud kevadprognoosist ning Eesti ja Venemaa majandussuhetest. Saadet juhtis Aivar Hundimägi.

6. Lavajutud: lennujaama parkimismaja ehitati paralleelselt projekteerimisega

Saate avaloona pakume kuulamiseks kogemuslugu Tallinna lennujaama parkimismaja projekteerimisest ja ehitusest. Ligi 40 000 m2 parkimispinnaga hoone projekteeriti 3D-mudelis, kuhu peatöövõtja ja tellija lisasid hiljem tehnosüsteemide ja eriosade lahendused ning arhitektuurse osa mudeli. Räägib Infragate Eesti juhatuse liige Urmas Aaskivi.

Teises saateosas tuleb juttu sellest, et laserskaneerimise tehnoloogia võimaldab kiiret ja detailset ruumiliste seoste jäädvustamist. Ettekanne, mille teeb Tarvo Mill, annab ülevaate laserskaneerimise kasutamise võimalustest, piirangutest, aga ka eelistest ehituskonstruktsioonide mõõdistamisel.

7. Hommikuprogramm: IKEA kiirustas Eestisse tulekul

Järelekuulatavamate saadete sekka mahtus ka üks hommikuprogramm. Nimelt äratas kuulajate tähelepanu IKEA teade Eestisse laienemisest. Siia laieneda aidanud Colliers International Eesti partner Margus Tinno avas hommikuprogrammis kaubandushiiu siia toomise tagamaid ning kaubanduspindade turu väljavaateid sel aastal.

Cleveroni juht Arno Kütt rääkis lahti koostöö Mainori kõrgkooliga ehk miks ja milliste ootustega investeerib pakirobotite tootja kõrgharidusse.

Märtsis selgitati välja Eesti parimad teenindajad. Mida peab tegema, et klient pingutust kõrgelt hindaks, ning kuidas saab ettevõtja paremat teenindust soodustada, sellest kõnelesid konkursi Eesti Parim Teenindaja 2019 finalistid Kertu Soodla Swedbankist ja Hele-Mai Luik Olerexist.

Millised on Reformierakonna juhi Kaja Kallase võimalused Keskerakonna, EKRE ja Isamaa sündivat koalitsiooni nurjata, sellest rääkis Äripäeva ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Hommikuprogrammi vedasid Rivo Sarapik ja Priit Pokk.