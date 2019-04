Nädala raadiohitid: oskus rääkida lugusid ning želatiinipõhine nahast toode

Risto Mäeots rääkis Gaselli kongressil loo sellest, kuidas temast sai mehhaanikust pea 120 miljoni eurose käibega ettevõtte juht, mida vahendasime saates "Lavajutud". Foto: Raul Mee

Sel nädalal pakkus Äripäeva raadio kuulajatele kõige rohkem huvi erinevad kogemuslood inimestest, olgu selleks sihikindel tee juhiks saamisel või sportlikud ülivõimed.

Nädala tagasivaates järjestame viimase nädala jooksul kõige enam kuulamisi saanud saated. Esikolmiku võtsid endale juba pikka aega eetris olnud saatesarjad, samas leiab tabelist ka uuemaid tulijaid, kus pakkusime muu hulgas kasulikku nõu.

1. Lavajutud: nipid 12kordseks käibesööstuks

Esimeselt kohalt leiab Gaselli kongressil salvestatud lavajuttude saatesarja, kus saate esimeses pooles kõneleb Risto Mäeots – Eesti 2017. aasta edukaima ettevõtte Magnetic MRO tegevjuht ja juhatuse esimees. Mäeots on ennast mehhaanikust pea 120 miljoni eurose käibega ettevõtte juhiks töötanud. Sedasi on ta imeline näide, mis lööb segamini arvamuse, et Y-põlvkond ei viitsi sihikindlalt tööd teha.

Teises saatepooles kõneleb Rait Ratasepp – 20kordne ultratriatleet, maailmameister. Rait läbis 20 päevaga 76 kilomeetrit ujudes, 3600 kilomeetrit rattal ja 844 kilomeetrit joostes. Jah, ta jooksis ajaga võidu füüsiliselt – aga gasellid läbivad ka maratoni. Rait on mees, kes toob lavale loo eesmärkide seadmisest ja nende saavutamisest!

2. Investor Toomase tund: paremaks investoriks läbi lugude

Kuidas saab ettevõte, mis pole kunagi kasumit teeninud, olla väärt miljardeid dollareid? Miks mõned idufirmad meelitavad ligi suuri investeeringuid ja teised mitte? Kuidas saada edukaks investoriks – milliseid oskusi arendada?

Nendele ja teistele küsimustele otsivad Investor Toomase tunnis vastust Ivar Mägi, Kaarel Ots, Nelli Janson ja Tõnn Talpsepp.

3. Äripäev eetris: Eesti poliitpulmad ja venima jäänud lahutus Brexit

Märtsis Eesti poliitmaastikul toimunud jõujoonte muutus realiseerus uue kolmikliidu näol. Samas on õhus küsimus, kas Keskerakond suudab koos hoida valitsust, kus on tahet riigikurssi olulistes küsimustes muuta, kuid puudu jääb rahast. Nädalat kokkuvõtvas saates analüüsisime kohalikku poliitpilti.

Kui Eestis liiguvad sündmused kiirelt muutuste kursil, siis Euroopa Liidu ja Suurbritannia lahutuse näilist patiseisu pikendati veel kuue kuu võrra. Kes Brexiti üha pikenevast otsustamatusest enim võidavad ja paljudel teistel päevakajalistel küsimustel peatusid Äripäeva ajakirjanikud Linda Eensaar, Allan Rajavee ja arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

4. Cleantech: maailma parim keskkonnaalane idee on käegakatsutav

Rohetehnoloogiat fookuse alla võtvas saates räägime želatiinipõhisest nahalaadsest tootest, mis valiti 2016. aastal parimaks keskkonnaalaseks ideeks maailmas ja mida arendab välja Eesti idufirma Gelatex. Ettevõtte kaasasutaja Mari-Ann Meigo Fonseca tutvustab ideed toote taga ning räägib, kuidas erinevate kiirendite kaudu saab jõuda ühe idufirmaga maailmakuulsate rõivabrändide huviorbiiti.

Lisaks väga konkreetsele tootele räägime ka palju abstraktsemast teemast – suurandmetest ja nende turvalisest käitlemisest. Sellega tegeleb endine Eesti start-up PlanetOS, mille omanik on praeguseks uure rahvusvaheline korporatsioon Intertrust. Kas ettevõtte mahamüümine on ühe idufirma teekonna lõpp või algus ja mida kõike suurandmetega teha saab, räägib PlanetOSi arendusjuht Kristo Iila.

Juhi juttude saates oli seekord külas Alexela Oili juht Maria Helbling. Foto: Liis Treimann

5. Juhi jutud: kaks asja, mis viivad suurfirmade juhiks

Kui varem on "Juhi juttude" saates olnud teiste seas külas nii noor idufirma juht Kaarel Kotkas, Eesti ühte suurimat ettevõtet vedav Hando Sutter ning Tallinkit tüüriv Paavo Nõgene, siis sedapuhku oli külas Alexela Oili uus pealik Maria Helbling. Kõnelesime sellest, mida peab tegema, et saada miljoneid eurosid käivet tegevate firmade pealikuks.

Samuti rääkis Helbling, mis selle muutusega tema elust igaveseks kadus, kuidas saada teistest varem suurte ettevõttete juhiks, kuidas panna inimesed vastutama ja miks on hea juht raske olla ning paljust muust.

6. Digiturunduse praktikum: kuidas meiliturunduses paremaid tulemusi teha?

Saatesarja teises saates tuleb juttu sellest, millised on head meilide loetavuse numbrid, kui oluline on personaliseeritus ning miks peaks tegema meilide testimisi.

Samuti räägitakse sellest, kuidas äratada surnut baasi ning jagatakse soovitusi, kuidas müüki läbi meiliturunduse kasvatada. Saates on külas Smaily asutaja ja tegevjuht Erkki Markus ning saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

7. Kuum tool: Raivo Rand vs Jaak Valge debatt võõrtööjõust

Nädal sai alguse tulise debatiga praktiku ja teoreetiku vahel. Otsesaates debateerisid võõrtööjõu temaatika üle Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juht Raivo Rand ja EKRE liige, ajaloolane Jaak Valge.

Kas võõrtööjõuga on häda selles, et teda on liiga vähe, või on Ukrainast, Venemaalt ja mujalt ajutiselt ja pikaajaliselt Eestisse rändavaid töötajaid hoopis liiga palju? Raivo Rand on kaitsnud esimest, Jaak Valge aga teist positsiooni.

Saates tuli jutuks, milliseid muudatusi võib võõrtööjõudu puudutavas poliitikas kaasa tuua uus koalitsioon. Saadet juhtis Jaanus Vogelberg.