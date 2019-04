Nädala raadiohitid: ehitusregister laiendab võimalusi ja pensioniraha haldamisest

Uue valitsuse pensionireform võimaldaks kogutud raha senisest rohkem hallata. Foto: Erik Prozes

Sel nädalal paelus Äripäeva raadio kuulajaid enim saade ehitisregistris toimunud põhimõttelistest uuendustest, mis muudavad registri kasutamise mugavamaks.

Saade uue valitsuse pensionireformist, palju tasub end ette valmistada ja millist nõu kuulda, oli samuti populaarne.

1. Eetris on ehitusuudised: uus ehitisregister laiendab võimalusi

Riiklikus andmebaasis, ehitisregistris, on käigus põhimõttelised uuendused, mis muudavad registri kasutamise mugavamaks ning seal tehtavaid menetlustoiminguid lihtsamaks. Mis muutub, mil viisil uuendusi tehakse ning kuidas hakkab uus register valminuna aasta-pooleteise pärast toimima, tutvustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitisregistritalituse projektijuht Taavi Jakobson. Saatejuht Lauri Leet.

2. Äripäev eetris: mida teha pensionirahaga?

Uue valitsuse pensionireform võimaldaks senist pensioniks kogutavat raha rohkem hallata. Kui palju tasub end ette valmistada ja millist nõu kuulda võtta, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud Liina Laks, Ken Rohelaan ja Marge Väikenurm. Lisaks pälvis tähelepanu Eesti betoonelementide tootja TMB tehing Euroopa konkurendiga, kes otsustas tuua ohvri, et osta Eesti ettevõtte ärid Soomes ja Lätis. TMB omanik ja juht Jaan Luts pälvis sellega ka nädala tegija tiitli.

3. Töö ja palk: värbamine on tagajärgede likvideerimine

Sel korral vestlesime Planetway personalijuhi Merje Kärneriga personalitöö valdkonna edendamisest. Merje on töötanud personalijuhina paljudes ettevõtetes, näiteks SMITis, Microsoftis ja Swedbankis. Tänu suurele kogemusele on tal hea ettekujutus, mis personalitöös muutuma hakkab. Räägime ka noortesse suhtumisest ja personalijuhi väljakutsetest. Saadet juhib Kai Miller.

4. Lavajutud: kuidas saab jaeketis hinnamuudatusi ellu viia?

Saade on salvestatud jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminaril „Kuidas jõuda jaeketis õige hinnani?“. Pakume kuulamiseks vestlusringi, milles osalevad Tõnis Tomingas (Prisma Peremarket toidu- ja tarbekaupade grupijuht), Margus Amor (Rimi Eesti ostudirektor), Marge Kikas (Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna direktor), Katrin Riisalu (Selveri ostudirektor) ja Oliver Rist (Coop Eesti ostudirektor). Vestlust modereeris Nele Peil (kaupmeeste liidu tegevjuht).

5. Optibeti spordisaade: kes saab Tänakult intervjuu, kes mitte?

Saadet külastavad sel korral Ott Tänaku dokfilmi režissöör Tarvo Mölder ja tegevprodutsent Aleksander Ots. Kes saab Tänakuga läbi ja kes ei saa, kas Värniku dokfilm on järgmine avantüür? Vihjeks nii palju, et filmitiimi ambitsioonid ulatuvad kõrgele. Saatejuhid on Dannar Leitmaa ja Otto Oliver Olgo.

6. Juhtimislabor: kuidas juhtida erinevate põlvkondade töötajaid?

Tööjõuturul on esindatud kolm generatsiooni (X, Y ja Z), kes kõik ootavalt oma töölt ja juhilt erinevaid asju, mistõttu vajavad nad ka täiesti erinevaid juhtimisvõtteid. Saates rääkisid koolitajad Signe Valsberg ja Kati Tikenberg põlvkondade erinevustest väärtuste kaudu ehk mis on põlvkondadele oluline ja kuidas neid teadmisi juhtimises ära kasutada. Saatejuht Keit Ausner.

7. Investor Toomase tund: kuidas leida rahulikku und pakkuvad aktsiad?

Ben Graham rääkis juba 70 aastat tagasi, et aktsiaturg on pikas perspektiivis kaalumismasin. Võtmetähtsusega on seejuures järjepidevus, kannatlikkus ning emotsioonide kontrolli all hoidmine. Kõige paremini pidavat töötama sellised aktsiaportfellid, mille omanik on need unustanud.

Kuidas aga leida investeeringuid, mis pikaajaliselt tubli tootlust teeniksid, saab kuulata Investor Toomase tunnist.

Mängimisele tuleb lindistus aruteluringist, kus praktikud jagavad enda kogemust ja avaldavad arvamust, milliseid pikaajalisi investeeringuid teha. Paneel on lindistatud märtsi lõpus Jeremy Siegeli raamatu „Aktsiad pikaajalise investeeringuna“ esitlusel.

Aruteluringis osalesid kaupleja ning raamatu toimetaja Aivar Õepa, SEB Marketsi valdkonnajuht Kristofer Vähi, ettevõtja ja investor Elmo Somelar ning LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.