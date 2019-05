Raadiohommikus karussellpettused, börsipauk ja välismaale laienemine

Hommikuprogramm teeb juttu maksupettustest. Foto: Andriy Popov

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis tuleb juttu hiiglaslikust ajakirjanduslikust uurimusest maksupettuste teemal, Trumpi säutsust alanud börsilangusest ja Krimelte otsusest osta Hispaania firma.

Stuudiokülalisteks on Äripäeva uuriva toimetuse juht Piret Reiljan (kell 7.30), SEB Marketsi juht Kristofer Vähi (8.00) ja Krimelte omanik Jaan Puusaag (8.30).

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega.

10.00-10.15 "Müügiminutid"

Eesti tekstiilikunstnik Monika Järg räägib mikroettevõtja (tema ettevõte Tekstiil Ruumi tegutseb 2002. aastast) võimalustest oma tooteid Eestis turustada. Edasimüüjate kasutamise küsimuses on ta pigem ettevaatlik, müügimaht on väike ja raha kättesaamine vahel keeruline. Saatest saab vastuse küsimusele, kuidas müüa oma tooteid, kui müümine tegelikult üldse ei meeldi.

Saatejuht Aira Tammemäe.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund"

Saade keskendub maailmakuulsale börsikauplejale, riskianalüütikule ning õpetlasele Nassim Nicholas Talebile.

Kuna Äripäeva kirjastuselt on värskelt ilmunud Talebi raamatu „Oma nahk mängus“ eestikeelne tõlge, räägitakse saates selles sisalduvatest põhimõtetest Talebi pikaajalise fänni, AS Tavidi enamusosaniku Alar Tamminguga.

Kuuleb, kuidas Taleb on Tammingut mõjutanud ning milliseid otsuseid ta oma eduka karjääri jooksul Talebi põhimõtete järgi on langetanud ning ellu viinud. Samuti saab vastuse küsimus, kas ja kuidas on võimalik Talebi filosoofiat rakendades endale muretu vanaduspõlv kindlustada.

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00-13.00 "Eramaja ehitus"

Baltest Mööbli müügijuht Kalev Põder ning sisearhitekt Irene Press tutvustavad köögi sisustamise põhilisi eeldusi: kõik algab vajaduse väljaselgitamisest. Uurime, kas ise mõõtmist ning paigaldamist võiks kaaluda. Samuti tuleb juttu valgustusest, materjalidest, furnituurist ning ka sellest, kas on olemas vandaalikindlat mööblit.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 "Eetris on turundusuudised"

Saates räägitme pankade kuvandist. Selleks on stuudios külas TF Banki turundusjuht Birgit Jõgeva ja Swedbanki turundusjuht Arno Pae. Juttu tuleb sellest, kuidas on muutunud pankade suhtluskanalid ja millised on väikelaenude kommunikeerimise mured. Milline on viimase aja kõige edukam turundusaktsioon. Saatejuht on Uku Nurk.

15.00-16.00 "Innovatsiooniminutid"

Maailma juhtiva logistikaettevõtte DHL muutused läbi aja ja Every-Pay-makselahendused ettevõtte käibe kasvatamisel. Neid ja paljusid teisi huvitavaid teemasid avavad DHL Express e-kaubanduse valdkonna spetsialist Endro Roosimäe ja Every-Pay partnerlussuhete juht Jane Aavik.

Saatejuht on Jana Vainola.

Kuulake raadiot 92,4 MHz või otse siit.