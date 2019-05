Eesti Energia hakkab elektriautode kodulaadimist pakkuma

Elektrilevi arendab välja broneeritavad laadimispunktid elektriautodele Foto: LIIS TREIMANN, Postimees/Scanpix

Eesti Energia ühes Elektrileviga arendavad tänavu edasi elektriautode laadimisvõrku ning hakkavad välja töötama koduteenuseid elektriautode omanikele

Esimeses etapis keskenduvad Eesti Energia ja Elektrilevi sel aastal kümne avaliku kiirlaadimisjaama rajamisele, mille kasutamist on võimalik ka broneerida. Need lisanduvad möödunud aastal ostetud ELMO laadimisvõrgustikule.

„Elektritranspordi populaarsuse kasv olnud visa tulema, sest laadimine on tavakasutaja jaoks ajakulukas ning vajab eraldi planeerimist," ütles Eesti Energia kliendikogemuse direktor Jüri Teemant, kelle sõnul on probleemiks, et ei ole võimalik laadijaid ette broneerida, mistõttu on tihti teine sõiduk juba ees. Lisaks puudub autojuhtidel laadijate ebapiisava jaotuse tõttu kindlus pikemateks sõitudeks.

Paralleelselt hakatakse välja arendama ka teenuseid kodutarbijatele, mis integreerib elektriautode kodulaadimise elektripaketi osana.

Elektriautode statistika näitab, et Eestis, Lätis, Leedus, Poolas ja Soomes on elektriautosid praegu tuhande ringis, Rootsis aga üle 12 000.

Teemanti sõnul panustatakse paljude suurte autotootjate elektriautode mudelite väljatulemise taustal sellele, et üleminek elektriautodele toimub kiiremini, kui seni arvatud. Selliste sõidukite arvu toetab akude hinnalangus. 2025. aastaks prognoositakse, et tavaautode ja elektriautode hinnad on võrdsustunud ning ennustuste kohaselt on aastal 2040 55% kõigist maailmas müüdud uutest autodest elektriautod.

Laadimisvõrgustikku hakkab arendama möödunud aastal ELMO laadimisvõrgustiku ostnud Elektrilevi. „Kuna elektrilise transpordi areng hakkab mõjutama ka elektrivõrku, siis oluline on transporti arendada koos elektrivõrguga,“ ütles Elektrilevi elektritranspordi juht Marko Viiding. „Elektrilise transpordi võrgustik kujuneb Eestis omaette suureks taristuks," lisas ta.

Tema sõnul on Elektrilevil taristu arendamisel kaks prioriteeti – muuta elektrisõidukite laadimine senisest kiiremaks ja sobivaks ka Euroopa standardi sõidukitele.