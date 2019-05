Olav Miil: mina pole Leedo kriminaaluurimise taga

Praamikuningas Vjatšeslav Leedo ütles Saarte Häälele, et tema kontorite läbiotsimine ja talle esitatud kahtlustused kriminaalasjas on tema endise äripartneri Olav Miili kurnamismeetod. Miil aga eitab, et tema on kriminaaluurimise taga.

Olav Miil lükkas ümber Vjatšeslav Leedo väite, nagu oleks tema Leedo vastu kuriteoteate esitanud. Foto: Andras Kralla

"Mina olin tõesti see, kes tegi kunagi avalduse pankroti kuulutamiseks, sest mul jäi seal raha saamata, aga sellega asi piirdus. Ja ülejäänud asja on uuritud, järelikult siis on midagi leitud," ütles Olav Miil, kes käib Saaremaa Laevakompanii pankrotimenetluses koos Richard Tomingasega Leedoga kohut.