Prokuratuur esitas Leedole kaks kahtlustust

Leedot kahtlustatakse Saaremaa Laevakompanii teadlikust pankrotistamises Foto: Raul Mee

Keskkriminaalpolitsei uurib Saaremaa Laevakompanii pankrotti ja on seoses sellega esitanud Saaremaa ärimehele Vjatšeslav Leedole kahtlustuse pankroti põhjustamises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Saaremaa Laevakompanii kunagisele tegevjuhti Tõnis Rihvki kahtlustatakse dokumendi võltsimises ja maksejõuetuse põhjustamises. Kokku on kriminaalasjas on neli kahtlustatavat, veel üks ettevõttega seotud inimene sai kahtlustuse võltsimises ning üks pankroti põhjustamisele kaasaaitamises.

„Kahtlustuse esitamine ei tähenda, et süüküsimus oleks otsustatud, kuid inimestel on õigus saada infot selle kohta, milline on nende staatus kriminaalasjas,“ ütles prokurör Tuulemäe prokuratuuri pressiteates.

Leedo ennast kahtlustustes süüdi ei tunnista. "Kuskilt võib alati midagi leida, aga nendes asjades, mida süüdistatakse, see on päris kindel, et ei ole tehtud sihukesi asju," ütles Leedo rahvusringhäälingule.

Prokuratuur alustas kriminaalasja, et kontrollida laekunud kuriteoteates viidatud kahtlusi. „Riigi ülesanne on tagada õiglane ja läbipaistev majandus- ja konkurentsikeskkond ning kui ettevõtte pankroti põhjustamise asjaoludes esinevad kuriteo tunnused, siis on meie kohus kahtlusi uurida,“ ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo talituse juht Ats Kübarsepp lisab, et läbiotsimise eesmärk oli leida tõendeid, mis seni tuvastatut kinnitavad või ümber lükkavad ja aitavad välja selgitada tõe. „Praguseks kogutud tõendite baasil oleme jõudnud faasi, kus on vaja uurida ettevõtte raamatupidamisdokumente ja muid läbiotsimiste käigus leitud tõendeid,“ ütles Kübarsepp.

Läbiotsimiste järel algab leitud ja ära võetud dokumentide ning andmekandjate analüüsimine, kahtlustatavate ja oluliste tunnistajate ülekuulamine. Seejärel on võimalik otsustada menetluse edasine kulg.

Kriminaalmenetlus jätkub ning kahtlustuse täpsemaid detaile praegu avaldada ei saa. „Täna jätkuvad veel ülekuulamised ja me ei soovi, et tunnistajad kuuleksid kahtlustuse täpset sisu meediast,“ selgitas prokurör.

Kriminaaluurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.