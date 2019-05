Skeletoni juht: Eesti ja Saksamaa on üksteisele kasulikud vastandid

Skeleton Technologie tegevjuht Taavi Madiberk. Pildil kollektsioon Skeletoni kondensaatoritest. Foto: Eiko Kink

"Eesti fundamentaalseteks tugevusteks on IT-sektor ja tugev haridussüteem, eriti reaalainete valdkonnas," ütleb ettevõtte Skeleton technologies juht Taavi Madiberk uudise peale, et Eesti on Lääne-Euroopa investorite silmis Ida-Euroopas atraktiivsuselt esimesel kohal.

Eesti superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies tehased on Saksamaal. "Töökultuuri mõttes võrreldes Saksamaaga on Eesti inimesed tunduvalt rohkem orienteeritud tulemusele kui protsessile. See annab tugeva eelise start-up'i valdkonnas ning asjade ülesehitamises, samas näiteks autotööstuses on kvaliteedi tagamiseks väga oluline just protsessile keskendumine. Siin on samuti Skeleton leidnud hea tasakaalu Eesti ja Saksa lähenemise vahel," kirjeldas Madiberk.