Arenevaid turge ähvardab intressikoorem

Brasiilia riigivõla intress on viimasel ajal kasvanud. Foto: EPA

Arenevad riigid on viimasel ajal oma võlakoormat tublisti kasvatanud. Kuna intressimäärad on samuti tõusnud, siis võib see riikide majandused tulevikus surve alla panna, kirjutab Financial Times.

Arenevate turgude avaliku sektori võlatasemed on kasvanud 50 protsendini sisemajanduse koguproduktist, selgub Institute of International Finance’i andmetest. See on tekitanud investorite seas kartuse, et suuremad intressikulud hakkavad sealseid majandusi kahjustama.