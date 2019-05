Kehvad veeolud tõstavad jälle elektri hinda

Heitmekvoodid, hüdroreservuaarid ja tuumajaamade hooldused ähvardavad ka tänavu lähikuudel elektri hinda tõsta. Foto: Postimees/Scanpix

Süsinikukvootide hinna tõus ja Põhjamaid jälle kummitama kippuvad veeolud tõstsid hinda aprillis ning ähvardavad tõsta ka edaspidi.

Elektri börsihind oli aprillis tõusujoones, Eestis kasvas see 5 protsenti. Sama suurt tõusu võiks oodata ka maikuus ning põhjuseid selleks jagub.

"Põhiline hinnatõus tuli süsiniku kvooditurult, mis aprillis tõusis 16,9 protsenti. Kuu keskmiseks hinnaks kujunes 25,7 eurot tonni eest. Kõrgeim CO 2 kvoodihind aprilli jooksul ulatus lausa 27,5 euroni tonnist, mis tõstab märgatavalt elektritootjate sisendkulusid," märgib riigile kuuluv elektritootja Eesti Energia turuülevaates.

Kui vahepeal hoidis kvoodihindu tagasi kahtlus, et britid lahkuvad korraga Euroopa Liidust ja ka kvooditurult, mis tähendanuks kvoodinõudluse vähenemist, siis nüüd on see sentiment muutunud. "Kvooditurul mõjutas hindu eelkõige Brexiti edasilükkamine, millest turg sai kindlust, et leppeta Brexitit ei pruugi toimuda. See tähendab, et kõigi eelduste kohaselt jätkab Suurbritannia kvooditurul osalemist," kirjutas Eesti Energia.

Hüdroreservuaare kummitab jälle veepuudus

Möödunud aasta suvel tõstis elektriturul hindu kolm faktorit ühekorraga: süsinikukvoodid, Põhjamaade hüdroreservuaaride veepuudus ja tuumajaamade hooldus. Need ajad tunduvat olevat naasmas. Energiafirma märgib, et Põhjamaade hüdrobilanss oli kogu aprilli langustrendis. 5,5 teravatt-tunni suurune defitsiit kasvas kuu lõpuks koguni 12 teravatt-tunnile, sest sademeid tuli terve aprilli jooksul ootamatult vähe.

Ka praegu ennustab turg mõnevõrra kõrgemat elektri hinda kui aprillis. "Kuigi mai esimestel päevadel on elekter maksnud märgatavalt vähem, siis peagi algavad Põhjamaade tuumaelektrijaamade iga-aastased hooldused, mis võivad hakata elektri hinda kõrgemal hoidma," lisatakse ülevaates.

Tõuseb ka nafta hind

Toornafta hind jätkas aprillis juba mitmendat kuud järjest stabiilset tõusu. Kuu keskmiste hindade arvestuses kujunes hinnatõusuks võrreldes märtsiga 6,7%. Kuu sulgemishindade võrdluses tõusis toornafta hind aprillis 6,5% ehk 72,80 dollarile barreli eest. Kõrgeim naftabarreli hind aprillis oli 74,57 dollarit.

Gaasiturul on suundumus aga vastupidine: nafta hinna tõusust hoolimata langes gaasi hind aprillis GasPooli börsil 5,4 protsenti ehk 15,29 eurole megavatt-tunni eest ja TTFil 4,4 protsenti ehk 14,95 eurole megavatt-tunni eest. Põhiliselt langes gaasi hind tänu vähenevale tarbimisele.