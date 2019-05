Mõjukaima IT-juhi konkursil viis nominenti

Eesti mõjukaima IT-juhi konkursi žürii valis viis nominenti, kelle seast tiitli saaja tehakse teatavaks 22. mail toimuval IT-juhtimise aastakonverentsil.

Mõjukaima IT-juhi valimise žürii nominente arutamas. Foto: Äripäev

"Tänavusel konkursil oli häid nominente nii palju, et žürii otsustas avalikult tunnustada suuremat hulka tublisid IT-juhte ja välja kuulutada viis nominenti," rääkis žürii esimees Toomas Truuverk. Kahel varasemal aastal on nominentide arv piirdunud kolmega.

Esitatud ettepanekute seast valis žürii eile Äripäevas toimunud koosolekul 2019. aasta Eesti mõjukaima IT-juhi konkursi nominentideks Katrin Reinholdi (tervise ja heaolu infosüsteemide keskus TEHIK), Birgy Lorenzi (Pelgulinna Gümnaasium), Sergei Anikini (Pipedrive), Innar Järva (muusika- ja teatriakadeemia) ning Jan Aasa (Saint-Gobain Glass Estonia SE). Nimed on toodud esitamise järjekorras.

Kolmandat korda toimunud konkursil said oma eelistuse öelda kõik soovijad ning esitada vabas vormis enda hinnangul tiitlit vääriva inimese nime. Kokku esitati 27 ettepanekut, milles nimetati 24 IT-juhi nimed koos põhjendusega.

Žürii tõdes, et kandidaate oli ettevõtetest, organisatsioonidest, oli IT-juhte ja organisatsioonide juhte ning haridusasutustes töötavaid tublisid IT-valdkonna juhte. Hindamisel arvestas žürii just viimase aja mõjukaid saavutusi ning otsustas sel aastal nominentide seas tõsta esile IT-juhte, kes on panustanud tehnoloogia rakendamisele ja digitaliseerimisele.

Konkursi üks eestvedaja, Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverki sõnul on konkursi eesmärk tunnustada oskuslikku ja mõjukat IT-juhtimist Eestis tegutsevates organisatsioonides ning seeläbi aidata kaasa ettevõtete digitaliseerimise taseme tõstmisele.

"Esitatud ettepanekud tekitasid žürii liikmete vahel arutelu, kuidas valida nominente nii, et konkursi eesmärk oleks kõige paremini täidetud ja nominentideks saaksid inimesed, kelle viimase aja töö oleks just mõjukas," selgitas ta. Truuverki sõnul on žürii liikmete hinnangute ja konsensusliku arutelu tulemusel sel aastal hea meel nomineerida koguni viit inimest.

Züriisse kuulusid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, ITLi asepresident Ivo Suursoo, Leego Hanssoni asutaja Erkki Leego, Tallinna tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan ja Toomas Truuverk Äripäevast.

Eesti mõjukaima IT-juhi tiitli saaja kuulutatakse välja ja tunnustatakse nominente 22. mail IT- juhtimise aastakonverentsil "Milles peitub IT-juhi õnnevalem?". Konverents keskendub tehnoloogia, äri ja inimeste juhtimise ühendamise teemale: kuidas olla leidlik, tark, tõhus, tuua ettevõttele tulu, kontrollida kulusid, saada aru tehnoloogiaspetsidest ja viia see keeruline teadmine lihtsalt tippjuhi ja reatöötajani. Ja veel, teha õigeid valikuid ja töötavaid infosüsteeme ning ikka rõõmu ja tegutsemislustiga.

Ettekannetega esinevad Eesti CIO Siim Sikkut, Eesti Energia IT-juht ja ühtlasi Eesti mõjukaim IT-juht 2017 Agnes Roos, LHV Panga infoturbejuht Tiit Hallas, Mooncascade´i tehnoloogiajuht, 2015. aasta noor ettevõtja Indrek Ulst, ERRi endine tehnoloogiajuht Risto Sirts, organisatsioonikonsultant ja juhtimistreener Margus Alviste.

