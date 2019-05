Valuutakartell tõi suurpankadele miljardise trahvi

UBS pääses valuutakartelli trahvi eest tänu asjaolule, et paljastas toimunu Euroopa Komisjonile Foto: Bloomberg

Viit suurpanka hõlmanud valuutatehingute kartelli aastaid kestnud uurimine sai miljardieurose punkti, just nii suure trahvi määras täna pankadele Euroopa Komisjon.

Trahvi jagavad omavahel ära Barclays (200 miljonit), RBS (250 miljonit), Citigroup (310 miljonit), JPMorgan (228 miljonit) ja Jaapani MUFG (70 miljonit eurot). Puhta nahaga pääses UBS, kes oli kartellist teavitanud. Vastasel juhul oleks tedagi ähvardanud ligi 285 miljoni eurone trahv, teatas Euroopa Komisjon.

"Süüdimõistvad otsused kartelli eest peaksid andma konkreetse sõnumi sellest, et Euroopa Komisjon finantsturgudel mingit kokkumängu ei tolereeri. Nende pankade käitumine õõnestas kogu sektori usaldusväärsust Euroopa majanduse ja tarbijate arvel," ütles konkurentsivolinik Margrethe Vestager.

2013. aasta septembris alanud uurimise käigus selgus, et kuue panga töötajad olid korduvalt Bloombergi terminalis loodud jututubades omavahel teinud kokkuleppeid ning jaganud informatsiooni, mis võimaldas neil koordineeritult käituda.

Ühes sellises nime "Three Way Banana Split" kandnud jututoas peeti vestlusi kuus aastat. Osalised said ühtekokku 811miljonise trahvi. Teise nimi oli "Essex Express," kus kauplejad vahetasid infot kolme aasta jooksul. Komisjoni arve: 258 miljonit eurot.

Valuutavahetuse kokkulepped hõlmasid ühtekokku 11 valuutas tehtud tehinguid, Jaapani jeenist Taani kroonideni välja.