Skype´i investor lammutab ehitusäri

"Ehitus efektiivistub 1% aastas. Telefonide puhul oleksime sellise tempoga endiselt kettaga telefonide juures,“ rääkis idufirmade festivalil Latitud59 Skype´i üks asutajaid taanlane Morten Lund.

Morten Lundi nimekaim investeering on Skype, millest teenitud suure tulu ta aga peagi kaotas. Foto: Ahto Sooaru

Morten Lund on asutanud ja kaasrahastanud üle 200 ettevõtte ning käinud korra ka põhjas ära: 2009. aastal kuulutati talle välja eraisiku pankrot, milleni viis tema ettevõtmine tasuta ajalehega Nyhedsavisen. "Tol hetkel arvasin, et see on miski, mida ma peaksin enda elus tegema. Ma kaotasin kõik ja see oli ääretult kasulik,“ rääkis Lund täna Latitude59 laval. Ta hakkas tegelema fintech´iga ning aasta ja mõne kuu pärast oli ta juba pankrotiseisust väljas.