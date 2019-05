Buffett kasutab raskete otsuste tegemiseks lihtsat testi

Berkshire Hathaway tegevjuht Warren Buffett. Foto: Reuters

Edu saavutamine ja raskete otsuste vastuvõtmine käivad tihtipeale käsikäes. Kuidas rasketel aegadel teha eetilisi otsuseid?

See on küsimus, mida küsis üks Nebraska-Lincolni ülikooli tudeng Berkshire Hathaway juhilt Warren Buffettilt 2005. aastal. Miljardär vastas, et kõik sõltub sinu kuvandist. Terviklikkus ja eetika on tugeva ja positiivse kuvandi ehitamisel võtmetähtsusega. Need tekitavad usaldust ning näitavad, et sinu moraalistandardid on kõrgel tasemel, kirjutab CNBC Make It.