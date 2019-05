Euroopa autoturu miinus kahanes

Suur autoparkla Tallinna sadama lähistel. Foto: Andres Haabu

Euroopa Liidus püsis uute sõiduautode müük aprillis stabiilsena, jäädes aastatagusele ajale alla napilt 0,4 protsenti, Eesti automüük kasvas.

Aprillis müüdi Euroopa Liidu riikides 1,3 miljonit uut sõiduautot, mis jäi 0,4% alla eelmise aasta aprillikuu näitajatele, teatas AMTEL. Kokku on tänavu nelja kuuga müüdud 5,336 miljonit sõiduautot ja möödunud aasta sama ajaga võrreldes on seda 2,6% vähem.

Suurematest turgudest kasvas uute sõiduautode müük aprillis Prantsusmaal 0,4%, Hispaanias 2,6% ja Itaalias 1,5%, samas aga jätkus langus Suurbritannias, kus müük jäi 4,1% alla eelmise aasta aprillikuu tulemustele. Kerge langus toimus ka Saksamaa autoturul, kus müüdi uusi sõiduautosid 1,1% vähem kui mullu.

Balti riikidest jätkus tempokas tõus Lätis ja Leedus, kus uusi sõiduautosid müüdi vastavalt 12,2% ja 42,2% rohkem kui mullu. Eestis kasvas turg aprillis 4,5%.

Suur langus aga jätkub Soome autoturul, kus aprillis jäädi mullustele tulemustele alla 11,8% ja nelja kuu kokkuvõttes on koguni 14,5% võrra.

Leedu supernumbritel on lihtne põhjus

Leedus on automüügi kasv anomaalselt suur juba kuid ja selle taga on Fiati maaletooja.

Automüügiga tegeleva kontserni Amserv Grupp juhatuse esimees ja kaasomanik Raivo Kütt selgitas märtsis, et Leedu automüügi järsu statistilise kasvu taga ei ole saladuslikku buumi või plahvatust. “Fiati Baltikumi maaletooja on Leedus asuv Modus Grupp. Kuna Fiati müük Baltikumis ei edene kuidagi, aga müüma peab, siis leiti reekspordiga lahendus,” ütles Kütt.

Reekspordi kasu seisneb maaletoomise õiguste hoidmises. “Selleks, et maaletooja olla, on kindlasti kohustuslikud teatud numbrid, kui palju nad peavad Fiate müüma. Fiatil ei ole Baltikumis kunagi erilist edu olnud ja teda on raske müüa. Lätis ja Leedus Fiati edasimüüjad alatasa vahetuvad,” rääkis Kütt, et seega on kasulik autosid Lääne-Euroopasse tagasi müüa, kuid need võetakse Leedus arvele ning näib, nagu oleks tegu justkui uue auto müügiga.

“Kasulik on Lääne-Euroopasse tagasi müüa, sest sealsete autodiilerite hinnad on kõrgemad, kui nad siit regioonist saaksid. Regioonide hinnad tihtipeale erinevad. Ainuke, mida Modus Grupile ette heita saab, on see, et nad rikuvad statistikat. Kui me loeme, et Leedu turg kasvab 90%, siis tegelikult see ei ole niimoodi. Ta suureneb ainult nende kahe margi pealt, mida tegelikult eksporditakse, mitte ei müüda kohapeal,” lisas Kütt, et tegemist on turu tõsise statistilise moonutamisega.

Kütt selgitas, et kui sel aastal Leedus on müüdud kokku 7133 autot, siis Fiat moodustab sellest 2095 ja Jeep 693 autot. Kokku seega 2788 sõidukit ja see moodustab 39% turust. “Kommentaarid on liigsed,” ütles ta.