Euroopa autoturg võttis käigu välja

Volkswagen Foto: Reuters/Scanpix

Täna avaldatud statistikast selgub, et märtsis kukkus Euroopa automüük juba seitsmendat kuud järjest, vahendab Bloomberg.

Uute autode registreerimine kukkus märtsis 3,6%, 1,77 miljoni autoni. Itaalia näitajad kukkusid enim, 10%. Ka Hispaanias on uute autode registreerimine vähenenud.

Autotootjatele on tegu eriti halva uudisega, arvestades, et aina enam raha panustatakse elektriautode tootmisse. Samas pakuvad autotootjatele leevendust Hiina müüginumbrid, mis tõusid esimeses kvartalis oodatust rohkem. Eriti suurt kasu saab Hinna rallivast autoturust Volkswagen, kes müüb 40% autodest just seal.

Konsultatsioonifirma EY ütles, et lähikuudel pole Euroopa autoturul paranemist märgata, sest Euroopa majanduse väljavaade on muutumas ebakindlamaks, teadmatust lisab Brexit. Mööda ei saa vaadata ka poliitilistest riskidest, teatas EY.