Raadiohommikus: Eesti rikkaimate meeste varast ja IT-firmade Aafrika vallutustest

Rahapatakad G4S sularahakeskuses Foto: Andras Kralla

Neljapäevases hommikuprogrammis arutame Äripäeva finantskontrolöri ja Rikaste TOPi autori Raivo Sormuneniga, kuidas hinnata idufirmade väärtust ja kui suur võib olla tänase seisuga TransferWise’i asutajate, Eesti rikkaimate inimeste Kristo Käärmanni ja Taavet Hinrikuse varandus.

Lisaks uurime, millised plaanid on Eesti IT-firmadel Aafrikas ja miks tahetakse vallutada just Musta Mannert. Oma häid ja halbu kogemusi IT-projektide läbiviimisel Tansaanias jagab Net Groupi juht Priit Kongo.

Uurime Äripäeva börsitoimetajalt Indrek Mäelt, miks viivad fondid Tallinna börsi firmadest raha välja ja kas viimasel ajal tulnud uudised kodubörsi firmade kohta peaks meid tegema murelikuks.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Birjo Must.

Päev jätkub viie saatega:

10.05-10.25 „Turunduskohv La Ecwadoris“. Sisuturundus ei seisne enam ammu pelgalt väärtust pakkuvate artiklite kirjutamises, digimeedia pakub hulgaliselt huvitavaid ja loovamaid võimalusi. Räägime võimalustest huvitava sisu jagamiseks ja sellest, kuidas leida üles see „miski“, millest sisu luua. Stuudios on reklaamiagentuuri La Ecwador ideekirjutaja Timo Tõnisson ja meediajuhi Kert Aavik. Saatejuht on Keit Ausner.

11.00-12.00 „Luubi all“. Saates tuleb juttu suurest uurimusest, mis paljastas Euroopa käibemaksupettused. Räägime skeemimeister Hando Hanschmidtist. Ajakirjanikud räägivad, kuidas kõrbes põhja pelmeenikuninga Alexander Musarovi suur äri ning millised jäljed viivad Tallinnas aastaid hankeid võitnud salapärase Signaali võimaliku omaniku Urmas Sõõrumaani. Saadet juhib Marge Väikenurm.

12.00-13.00 „Fookuses: Euroopa Parlamendi valimised“. Neljapäeval on Äripäeva raadio eetris viimane Europarlamendi valimiste debatisaade, kus on vastamisi sotsiaaldemokraat Sven Mikser ja reformierakondlane Urmas Paet. Saadet juhib Igor Rõtov.

Mõlemad saatekülalised käivad välja viimase minuti argumendid nende jaoks, kes ei kavatse valima minna. Ühtlasi toovad nad esile põhjused, miks peaks valija eelistama just Mikserit või Paeti, kus on nende ühisosa ja milles nad vastanduvad.

Sven ja Urmas tutvustavad iseenda kõige tähtsamaid ülesandeid viie järgmise aasta jooksul, juhuks kui nad valituks osutuvad. Ühtlasi annavad saatekülalised hinnangu paremradikaalide esile kerkimisele nii Euroopas kui ka Eestis.

13.00-14.00 "Ettevõtjad virtuaalkliinikus". Saates tõstatame küsimuse, kas töötervishoiukontroll oma praegusel kujul on pelk formaalsus ja milliseid teenused ettevõtjad tegelikult võiks teenusepakkujatelt küsida ja töötajatele pakkuda. Saates arutlesid Kreutzwaldi Silmakeskuse silmaarst dr Merike Meren ja Swedbank ASi personalijuht Ülle Matt. Saatejuht on virtuaalkliiniku ärijuht Tuuli Seinberg.

15.00-16.00 "Innovatsiooniminutid". Tutvume Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse tegemistega. Räägime söödavast kuslapuust ja sellest, et välja on aretatud sellise puu istikud, kus on mitu erinevat õunasorti. Sellest aastast on avatud ka Polli puukool, kus on aretatud uhiuued sordid. Saates osalevad Polli Aiandusuuringute Keskuse juhataja Piia Pääso ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe. Saadet juhib Jana Vainola.

